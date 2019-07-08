Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nden taşınacağı öğrenildi.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için 19 Şubat’ta TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yıldırım daha sonra İstanbul’a giderek seçim çalışmalarını yürütmüştü. Kendi evinde yaşayacak İstanbul seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Yıldırım, Çankaya Köşkü’nden taşınıyor. Yıldırım’ın bu ay içerisinde Dikmen’de kendisine ait bir eve yerleşeceği öğrenildi. Yıldırım'a yeni görev Öte yandan gözler Binali Yıldırım’a önümüzdeki dönemde nasıl bir görev verileceğine çevrildi. Kulislerde Yıldırım’ın bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya AK Parti Grup Başkanlığına getirilebileceği konuşuluyor.

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