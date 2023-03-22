  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Fahrettin Koca'dan vatandaşlara uyarı: Sakın kullanmayın

Bakan Kurum: 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı!

Macron sessizliğini bozdu! 'Zevk aldığımı mı sanıyorsunuz?'

Ruslardan beklenmedik dünya ayağa kaldıran flaş açıklama: Uranyum konusu tartışmalara neden olacak!

İndirimli kıyma ve kuşbaşıları raflarda yerini aldı

Amerikalılar "TikTok" yüzünden birbirine düştü! Çinlilere ve Amerikalılara "Truva Atı" mı, günah keçisi mi!

Ağıralioğlu'nun açıklaması sonrası İnce'den jet açıklama

Milyonlar sokaklarda, yarın da baskılar devam edecek! O ülkede yer yerinden oynuyor! Tehlike kapıda!

Türkiye'nin Türk madencilik şirketi 2 milyonluk ithalatı önledi! 1 milyonluk dev ihracat gerçekleştirdi

Mustafa Sarıgül: 8 Nisan ve 19 Nisan'ı aklınızda tutun
Siyaset Binali Yıldırım'dan son dakika hamlesi! Saatler kala başvurusunu yaptı
Siyaset

Binali Yıldırım'dan son dakika hamlesi! Saatler kala başvurusunu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-03-22 23:06:00 -
Binali Yıldırım'dan son dakika hamlesi! Saatler kala başvurusunu yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dosyasını son dakika teslim ederek İzmir'den aday adayı oldu.

AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular sona ererken, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dosyasını son dakika teslim ederek İzmir’den yeniden aday adayı oldu.

AK Parti'de milletvekili aday adayları başvurularını tamamladı. En çok merak edilen isimlerden biri olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan ise son dakika hamlesi geldi. Binali Yıldırım, başvuru süresinin bitimine az bir zaman kala dosyasını teslim ederek yeniden İzmir'den aday adayı oldu.

Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

 

Yine 3 dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da İzmir'den tekrar başvuru yapmıştı. 3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Öte yandan, İzmir'den 202 ismin AK Parti'den aday adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23