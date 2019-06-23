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Binali Yıldırım'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sütlüce'deki parti binasına geldi. Yıldırım burada kısa bir açıklama yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 18:41
Binali Yıldırım'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

Tuzla Aydınlı'daki konutundan hareket eden Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere saat 18.38 itibarıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ulaştı.

Yıldırım'ı İl Başkanlığı'na gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AK İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.

Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

İlk açıklama

Binali Yıldırım seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hayırlı olsun' dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:41
  1. Aydın
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • Abuzer Abuzer 1 sa önce
    Herşey çok güzel oluyor
  • Mustafa mizrakMustafa mizrak1 sa önce
    Hic bir kotuluk sonsuza kadar suremez

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