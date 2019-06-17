0553 313 94 23

Binali Yıldırım'dan 'Particilik yapmayın' diyen Ekrem İmamoğlu'na bomba cevap

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayında 'Particilik yapmayın' diyen CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'na muhteşem bir cevap verdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 01:40

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Particilik yapmayın" sözleri üzerine AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım"Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. Ekrem Bey, İzmir’e gitsin bizim neler yaptığımızı görsün. İzmir’in toplu taşıması İzban’ı CHP’li belediye ile beraber yaptık. İzmir’in çevre yolunu yaptık. Konak Tüneli’ni yaptık. Adnan Menderes Havalimanı’nın yaptık. İzmir-İstanbul Otoyolunu yapıyoruz, bu sene sonu açılacak. Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. Bunu şiddetle reddederim. Türkiye’nin her köşesine hizmet götürdük. Bundan sonra da İstanbul’da yaşayan, 81 vilayeten gelen kardeşlerimize, 15 milyon İstanbullu’ya hizmet için varız.”dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 01:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    1. Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım!..
    2. Binali Yıldırım'dan 'Particilik..
    3. Kahramanmaraş'ta 13 öğrenciyi sınava..
    4. Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına..
    5. Aksaray’da minibüs greydere çarptı:..
    6. Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna..
    7. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    8. Ortak yayınla ilgili Yıldırım,..
    9. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının..
    10. Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama
    11. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında..
    12. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (19)
    13. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (18)
    14. Temelli'den Demirtaş açıklaması: Düşük..
    15. Tarımsal Kalkınma Vakfından çölleşme..
    16. Binali Yıldırım'dan flaş açıklama: CHP..
    17. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (17)
    18. Araçlar kafa kafaya çarpıştı:8 yaralı
    19. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (16)
    20. Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu..
    Trabzonspor aradığı stoperi Danimarka'da buldu! İşte o isim
    Trabzonspor aradığı stoperi Danimarka'da buldu! İşte o isim
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Erdoğan: S-400’den taviz yok, tükürdüğümüzü yalamak devlet adamlığıma uymaz!
    Erdoğan: S-400’den taviz yok, tükürdüğümüzü yalamak devlet adamlığıma uymaz!
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması: Aydınlatılması gerekiyor
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması: Aydınlatılması gerekiyor
    İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!
    İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!