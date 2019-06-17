Binali Yıldırım'dan 'Particilik yapmayın' diyen Ekrem İmamoğlu'na bomba cevap AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayında 'Particilik yapmayın' diyen CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'na muhteşem bir cevap verdi.

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Particilik yapmayın" sözleri üzerine AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım"Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. Ekrem Bey, İzmir’e gitsin bizim neler yaptığımızı görsün. İzmir’in toplu taşıması İzban’ı CHP’li belediye ile beraber yaptık. İzmir’in çevre yolunu yaptık. Konak Tüneli’ni yaptık. Adnan Menderes Havalimanı’nın yaptık. İzmir-İstanbul Otoyolunu yapıyoruz, bu sene sonu açılacak. Partizanlık asla bizimle telaffuz edilmez. Bunu şiddetle reddederim. Türkiye’nin her köşesine hizmet götürdük. Bundan sonra da İstanbul’da yaşayan, 81 vilayeten gelen kardeşlerimize, 15 milyon İstanbullu’ya hizmet için varız.”dedi.

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