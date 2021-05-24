Binali Yıldırım'dan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e şok
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu. Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu.
Yıldırım, ''Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.