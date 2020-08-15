Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Doğu Akdeniz ve Ege ile ilgili net mesajlar verdi.

"Yedi düvele karşı savunacağız"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını, hukukunu sonuna kadar koruyacağını bildiren Yıldırım, kim ne derse desin Türkiye'nin, milletinden aldığı güç ile hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunacağını kaydetti.

Türkiye'nin prensipleri

AK Parti vekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin dostları arttırmak düşmanları azaltmak gibi bir prensibi olduğunu vurguladı.

"Oruç Reis'in de yaptığı budur"

Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözünün olmadığını, kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etme gibi bir hukukunun olmadığını ama hakkına, hukukuna saygı göstermeyenlere karşı da asla kayıtsız kalamayacağını bildiren Binali Yıldırım gerekenin neyse yapılacağını, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in de yaptığının bu olduğunu ifade etti.

"Gürültü patırtı çıkarmanın lüzumu yok"

Türkiye'nin kendi deniz hükümranlık alanında gerekli çalışmaları yaptığını belirten AK Parti Milletvekili Yıldırım, bunun için gürültü patırtı çıkarmanın lüzumunun olmadığını vurguladı.

"Komşuya düşen vazifeler..."

Yıldırım, komşumuz olan Yunanistan'ın, komşuya düşen vazifelerinin hak ve hukuka riayet etmek olduğunu bildirdi.

"Yunanistan rahat durduğu müddetçe komşumuz olmaya devam edecek"

Binali Yıldırım, rahat durduğu müddetçe Yunanistan'ın Türkiye'nin komşusu olmaya devam edeceğini kaydetti ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayınladığı mesajlarına #MaviVatan etiketini ekledi.