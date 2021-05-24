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Gündem Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama
Gündem

Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili iddiaları hakkında yeni açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:47:00 -
Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama

Eski Meclis Başkanı ve Başbakan  Binali Yıldırım, gazeteci Cüneyt Özdemir'e açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Bir gazeteci olarak bana yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyorum" diyerek Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Binalı Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’da bulunması hakkında "Venezuela'yı biraz meraktan, biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini" açıklaması yaptı.

Özdemir'in Yıldırım görüşmesine dair paylaştığı Twitter mesajları şöyle:

"Biraz önce Sayın Binali Yıldırım telefonla aradı ve oğlu ile ilgili Venezuella gezisine dair yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti. Oğlunun Venezuella'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez Aralık ayında ziyaret ettiğini söyledi.

Heyetten ayrı gayrı Resmi olarak geziye katıldığını kendi imkanları ile kovid ile mücadelede kullanılacak malzeme götürdüğünü (başka ülkelere ziyarete gittiğinde de götürüyormuş) ayrıca çeşitli hayır işlerinde de bulunduğunu belirtti.

Venezuella'daki hayır işlerini ise prensip olarak (genelde) söylemeyi uygun görmedikleri için açıklamasında özellikle belirtmediğini ve diğer açıklamalarla herhangi bir çelişki olmadığını da ekledi."

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