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Binali Yıldırım’dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulan soruya yanıt veren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir.

23 Temmuz 2019 Salı 13:44
Binali Yıldırım’dan kabine revizyonuna ilişkin sorulara yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulan soruya yanıt veren AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi.


AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul’da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



“Savunma ihtiyacımızı karşılamak zorundaydık”


Toplantıya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Bugün gündemimiz Türkiye-Amerikan ilişkilerinde olumlu gündemleri, olumlu konuları ön plana çıkartmak. Türkiye bölgesinde hem kendi vatandaşları içini hem de bölgenin güvenliği için çok büyük gayret gösteriyor. Bunun için savunmasını riske atacak gelişmelere göz yumamaz. Bu yüzden biz savunma ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundaydık. S-400’lerin alınma sebebi de budur. Güney sınırımızda ki terör faaliyetleri, ayrıca FETÖ ile olan mücadelemiz dolayısıyla Amerika-Türkiye ilişkilerinin zaman zaman gerildiğine şahit oluyoruz. Ancak her iki ülkenin köklü bir NATO üyesi olması, ve ilişkilerin geçmişinin çok köklü olmasını dikkate alırsak bu gerginliklerin ilişkilerimize uzun vadede zarar vermesinin önüne geçebiliriz. Sayın Bakanın ve beraberindeki iş heyetinin de geliş sebepleri budur” diye konuştu.



“Cumhurbaşkanımız kendisi karar verecektir”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, “Sayın cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var ama cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir.Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik bundan sonrada gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:44
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