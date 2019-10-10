0553 313 94 23

Binali Yıldırım'dan HDP'ye 'terör' tepkisi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumuna ilişkin soruyu cevaplayan TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "HDP dediğiniz siyasi parti bu terör örgütlerinin emrinden çıkmayan bir partidir." ifadesini kullandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:56
Binali Yıldırım'dan HDP'ye 'terör' tepkisi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Büyük Çamlıca Camisi'nde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

Burada sabah namazını kılan TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaş başladığı günden itibaren Türkiye'nin buradan göç edenlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sekiz yıldır bu kardeşlerimizle aşımızı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Biz bunları yaparken maalesef PKK'nın ve DEAŞ'ın teröristleri, YPG'nin teröristleri bunların hepsi aynıdır, birbirinden farkı yoktur. Bunların hepsinin amacı sivil, masum insanları katletmektir. Huzuru güvenliği bozmaktır.

Ağa babalarının destekleriyle sınırlarımızın güneyinde bir terör yapılanması, bir terör kuşağı oluşturma gayreti içerisinde oldular. Özellikle PKK, YPG, 'DEAŞ'ı yok edeceğim' bahanesine sığınarak Amerika'dan diğer ülkelerden silahlar temin ederek, durumlarını güçlendirmeye çalıştılar. Bununla da kalmadılar. Fırsat buldukça da ülkemize sınırlarımız içinde sivil vatandaşlarımıza yönelik terör faaliyetlerini de sürdürdüler. Uzun süreden beri dostlarımızı bu konuda uyardık. Bölgedeki koalisyon güçlerini, Rusya'yı ve diğer tarafları bilgilendirdik, uyardık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarını uyardığını hatırlatan Yıldırım, "Terör yapılanması ve sivil halka verilen zararın önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Nihayet hem insanımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak sınırlarımız güneyinde bir terör kuşağı, terör devleti oluşumunun önüne geçmek için dün itibarıyla silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz harekat, bir operasyon başlatmıştır. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

"Kürtler bizim kardeşimizdir"

Yıldırım, bu operasyondaki hedefin terör odakları olduğuna dikkati çekerek. "Kürtler bizim kardeşimiz, binlerce yıldır kardeşimizdir. Maalesef Batı dünyasında sanki Türkiye, Kürtler üzerine operasyon yapıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Suriye'de de Irak'ta da Türkiye'de de İran'da da bütün Kürtler bizim kardeşimizdir." değerlendirmesini yaptı.

"HDP dediğiniz siyasi parti..."

Bir gazetecinin, HDP'nin, Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumuna ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, "HDP dediğiniz siyasi parti bu terör örgütlerinin emrinden çıkmayan bir partidir. Bu bir milli meseledir. Siyaset üstü bir meseledir. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruattır. Bizim milletimiz bu ve buna benzer olayları çok yaşadı. Her zaman bayrağımız için, toprağımız için ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk. Siyaseti bir kenara bıraktık. Bugün de elhamdülillah aynısı gerçekleşiyor." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:56
  1. İzmir
  2. Binali Yıldırım
  3. ekrem imamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AÖF ikinci üniversite bölümleri | Sınavsız ikinci üniversite başvuru ücretleri
    1. AÖF ikinci üniversite bölümleri |..
    2. “İyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor”
    3. Karargah'ta sabahın ilk saatlerine..
    4. YPG'liler sivillerden uzaklaştıkları..
    5. Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata..
    6. Harekat sonrası Pervin Buldan ve Sezai..
    7. “Türk lirasının arkasında durun”
    8. HDP'li Buldan ve Temelli hakkında..
    9. Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu!
    10. Önce eğitim aldılar sonra markalaştılar
    11. Gençlik projelerine 15 milyon liralık..
    12. Birgün gazetesinin internet sorumlusu..
    13. MSB’den operasyona ilişkin açıklama!
    14. Binali Yıldırım'dan HDP'ye 'terör'..
    15. 182 projeye 200 milyon liralık hibe
    16. AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    18. Turşu suyu nasıl yapılır? Turşu suyu..
    19. Hakan Demir kimdir? Birgün’ün internet..
    20. ABD'nin petrol üretiminde rekor kırıldı
    21. Akşener ittifak tartışmalarına son..
    22. Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
    23. Kartal'da iki grup arasında silahlı..
    24. Aldatılan eşin nafaka ödemesi adaletli..
    25. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci..
    26. Harekat başlayınca HDP'de yüzler düştü!
    27. Batman'da akü çalan iki zanlı tutuklandı
    28. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
    29. Anadolu Adalet Sarayı yakınında..
    30. Apple, Çin'i kızdıran 'mobil..
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?