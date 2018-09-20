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Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 20:41
Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu'nun eşine 'geçmiş olsun' telefonu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Enis Berbeoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, "Yarın için temiz kıyafetlerini hazırlıyordum. Kızım aradı kararı bana bildirdi. Bu haberi alınca alelacele hazırlanıp yola çıktım. Çok mutluyum, mutluluktan ağladım. Tam adalet sonunda muhakkak oluşacak buna inanıyorum. Ben evden çıkmadan önce Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım bey aradı ona çok teşekkür ediyorum. 'Geçmiş olsun' dedi. 'Allah kavuşturdu sizi' dedi. Her şey güzel olacak inşallah." diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 20:41
  1. Binali Yıldırım
  2. TBMM
  3. Enis Berberoğlu

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