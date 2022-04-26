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Gündem Binali Yıldırım’dan çarpıcı çıkış: Fiyatlar çok arttı
Gündem

Binali Yıldırım’dan çarpıcı çıkış: Fiyatlar çok arttı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, küresel ölçekte bir hayat pahalılığın yaşandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 10:14:00 -
Binali Yıldırım’dan çarpıcı çıkış: Fiyatlar çok arttı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler Kongre Merkezi'ndeki "Geleneksel İftar Programı"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dünyadaki enerji fiyatlarında yükselmeye dikkati çekti ve "Fiyatlar çok arttı, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine düştü" değerlendirmesi yaptı.

Yıldırım, Bahçelievler Kongre Merkezi'ndeki "Geleneksel İftar Programı"nda konuştu.

Buradaki konuşmasında Yıldırım, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşın ekonomiye etkilerine dikkati çekerek, özetle şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayında 150 dolar olan doğal gaz, 1500 dolara çıktı, bir ara 3 bine kadar yükseldi. Petrol 55 dolardan çıktı 130 dolarlara. Tabii bunlar tepeden tırnağa her şeyi çok etkiledi ve fiyatları çok arttırdı. Hepimiz, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine düştü. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bütün dünyanın içinde olduğu, üstesinden gelemediği küresel bir sorun ama sorun küresel diye kayıtsız kalacak halimiz yok. Eldeki imkanlarla vatandaşımızın sıkıntılarını azaltacak tedbirler de almamız gerekiyor. Tarım ve gıda sektöründe, üretimin her alanında yaşananları Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün Hükümetimiz yakından takip ediyor. Tedbirler de tek tek alınıyor. Yirmi yıldır beraberiz, bunlar da geçecek, kışın sonu bahar. Bu sıkıntıları birer birer aşarak geliyoruz. Daha güzel günleri yine birlikte yaşayacağız.

 

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