Binali Yıldırım’dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama! AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerine karşı askeri operasyon başlattı. Askeri harekata ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Türk milleti; dualarıyla, tek yürek kahraman Mehmetlerimizin yanındadır" ifadelerine yer verdi.

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