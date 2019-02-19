Binali Yıldırım'a sürpriz yol arkadaşı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa ettikten sonra hızlı trenle İstanbul'a geldi. Yıldırım'a yolculuğu esnasında eşi ve torunları eşlik etti.

31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinden istifa etti. YHT İle İstanbul'a geçti Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı'ndan istifa ettikten sonra; eşi Semiha Yıldırım, torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile birlikte yüksek hızlı trenle İstanbul'a doğru yola çıktı. Yıldırım'ın torunu Ali Köylübay'ın Yıldırım'a benzerliği ise dikkat çekti.





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