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Siyaset Binali Yıldırım ve eşi Salda Gölü'nü ziyaret etti
Siyaset

Binali Yıldırım ve eşi Salda Gölü'nü ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Salda Gölü'nü ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 19:33:00 -
Binali Yıldırım ve eşi Salda Gölü'nü ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşiyle birlikte dünyaca ünlü Salda Gölü'nü inceledi.

Burdur’daki ziyaretlerini sürdüren Binali Yıldırım, Lisinia Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Proje Alanı’ndan sonra Salda Gölü’ne geçti.

Eşi Semiha Yıldırım ile beraber Salda Gölü’nü ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur eşlik etti.

Binali Yıldırım eşiyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Salda Gölü'ne gerçekleştirilen ziyarette, Yıldırım'a gölün fotoğrafı hediye edildi. Yıldırım, burada eşiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan göl, geçtiğimiz günlerde NASA’nın Mars’ta inceleme altına aldığı Jezero Krateri ile gündeme gelmişti.

NASA'nın 'Salda' paylaşımı

Jezero Krateri’nin Salda Gölü ile benzer nitelikler taşıdığını belirten NASA, Kızıl Gezegen ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Jezero Krateri'ne seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" ifadelerine yer vermişti.

 

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