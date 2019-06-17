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Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı ortaya çıktı

Dün tüm Türkiye'nin büyük bir dikkatle izlediği canlı yayında kozlarını paylaşan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun program öncesi ilk karşılaşma anının görüntüleri ortaya çıktı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı ortaya çıktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam gerçekleşen ortak yayın öncesi ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde bir araya geldi. “İstanbul 2019 seçim özel” isimli programda biraya gelen ikilinin ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldırım'ın ve İmamoğlu'nun bir birilerine sarılarak selamladıkları görüldü. İkilinin daha sonra canlı yayına hazırlık yaptığı görüldü.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:19
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. İstanbul 2019 seçim özel
  4. İsmail Küçükkaya

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