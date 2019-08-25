Binali Yıldırım ve Bakan Koca’dan şehir hastanesi incelemesi

28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatının mayıs 2020’de bitirilmesi planlanan İzmir’deki Bayraklı Şehir Hastanesini inceledi, proje hakkında bilgi toplantısı düzenledi.

28. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu. Yıldırım ve Koca’ya, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İzmir milletvekilleri de eşlik etti. 2016 yılında yapımına başlanan 2 bin 60 yatak kapasiteli hastanenin inşaatının 2020 yılının mayıs ayında bitirilmesi planlanıyor. Bayraklı Şehir Hastanesi, yatırımcı firmalar Türkler Holding ve Gama Holding ortaklığı tarafından tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. 2 bin 60 yatak sayısına sahip olan dev proje, tamamlanmasının ardından söz konusu şirketler tarafından 25 yıl boyunca işletilecek. Proje, 715 yataklı genel hastane, 424 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 380 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi, 141 yataklı Onkoloji Hastanesi, 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ile hastane kampüsünü destekleyecek çeşitli fonksiyonları kapsıyor.

“5 milyar liranın üzerinde yatırım”

Hastane inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Binali Yıldırım, “İzmir zaten bir dünya şehri. Bayraklı Şehir Hastanesi ile İzmir’in kalitesi, İzmir’in bilinirliği, İzmir’in sağlıktaki yeri de çok daha farklı bir noktaya gelmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri projesi başladığında İzmir’e de bir şehir hastanesi yapılması yönünde ortaya koyduğu iradeyi bugün adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. 2014 yılının şubat ayında İzmir’de ‘acaba bu hastaneyi nereye yaparsak daha fonksiyonlu olur, erişim nasıl daha kolay olur’ diye dolaşa dolaşa çevreyolunun üzerinde bu bölgeye karar vermiştik. Burada bu güzel tesisin yükseldiğini gördükçe, verdiğimiz kararın ne kadar isabetli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. İzmir’de ’35 İzmir 35 Proje’ diye yola çıkmıştık. Bunlar birer birer hayata geçiyor. Proje derken tırı vırı işler değil. 5 milyar liranın üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu sadece İzmir’in sağlıkla ilgili ihtiyacını görmeyecek, ayrıca Sağlık Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu sağlık turizmine de büyük bir katkı sağlayacak” dedi.

Çandarlı Limanı hakkında bilgi verdi

Yıldırım ayrıca, gazetecilerin sorusu üzerine Çandarlı Limanı hakkında bilgi verdi. Yıldırım, “Limanın alt yapısı yapıldı. Üst yapı meselesini o zaman da açıkladığımız gibi artık genel bütçeyle, kamu kaynağıyla yapmayacağız. Yap-işlet modeli ile yapacağız. Orada bir gecikme var ama onu kayıp görmüyoruz. Çünkü alt yapı ve otoyol bağlantıları istediğimiz şekilde değildi. Otoyol yapımı devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar muhtemelen tamamlanacak. Ondan sonra da uluslararası ve yerli yatırımcılarla projeyi devam ettireceğiz. Sadece bir liman değil, onun arkasında bir endüstri bölgesi şeklinde düşünülüyor” diye konuştu.

“Sağlık turizminden pay alacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, yapımı devam eden Bayraklı Şehir Hastanesini yerinde görmek, eksiklikleri tespit edip süreci takip etmek için bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirtti. İzmir’in; ticaretiyle, üniversiteleriyle, sanayisiyle önemli bir mega kent olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

“Şehir hastanesi ile birlikte sağlık kenti olma özelliğini daha da güçlendirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın ‘hayalim’ dediği şehir hastanelerinden 10 tanesini açtık. Bayraklı Şehir Hastanemiz, 2 bin 60 yatak kapasiteli. İzmir’i sağlık üssü yapacak bir şehir hastanesi olarak konumlandı. Sağlık turizminde de İzmir bundan böyle şehir hastanesiyle daha ciddi bir pay alabilir noktaya doğru gitmiş olacak. Şehir hastanelerimizi bütün disiplinleriyle son noktada sağlık hizmeti veren, hastanın başka bir sağlık kuruluşuna ya da başka bir bölgeye sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz.”

Mükemmeliyet merkezleri

Şehir hastanelerinde mükemmeliyet merkezleri planladıklarını kaydeden Koca, “Dünyada benzerleri olan, yurt dışı ile entegre olabilecek olan, üniversite işbirliği ile de hizmeti devam ettirebilecek olan mükemmeliyet merkezlerini de planlıyoruz. Bu mükemmeliyet merkezleri, sağlık turizmi için son derece önemli olacak. İnşaatın 31 Mayıs 2020’de bitirilmesi planlanmıştı. Bugünkü gözlemimizle, takvimin bu plana uygun ilerlediğini ve genel olarak herhangi bir sorunun olmadığını, ulaşımla ilgili olarak karayollarımızın mayıs ayında ihaleyi yaptığını görmüş olduk. Gelecek yıl inşallah hep birlikte hastanenin açılışına katılmayı umut ediyorum. Şehir hastanelerimizi taşıdığımız eski yapıları yine sağlık ve eğitim amaçlı, daha çok ikinci basamak, ihtiyaca göre bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere planlama yapıyoruz. İzmir için de bu hastanelerin kapatılmayacağını, eğitim ve sağlık amaçlı devam edeceğini söylemek istiyorum” dedi.