Binali Yıldırım: Sürücüsüz arabalar, garsonsuz lokantalar...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 16 Nisan 2017'de milletin onayıyla anayasa değişikliğine gidildiğini hatırlattı.

Değişikliğin amacının ülkede istikrarı, güveni temin etmek ve bir daha demokrasi dışı hareketlerle karşı karşıya kalmamak olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bazıları ne söylersek söyleyelim, anlamakta zorlanıyorlar ama millet anladığı için destek verdi ve bugünlere geldi. Nitekim 24 Haziran 2018 seçimleri yapıldı, yeni anayasa yürürlüğe girdi. Yani parlamenter sistemin yerini Cumhurbaşkanlığı sistemi almış oldu. Sistemin ilk Cumhurbaşkanını milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek bu süreci başlatmış oldu. Ben de sistemin son Başbakanı olarak tarihteki yerimi aldım. Yeni sistemin ilk Meclis Başkanı da milletvekillerimizin teveccühüyle şahsım seçilmiş oldu. Artık Meclis kendi işinde, hükümet de kendi işinde uğraşacak."

"Üniversite yıllarında bir çok zorlukla karşılaştım"

Yıldırım, gençlerin milletin geleceği ve yarınları olduğunu belirterek, kendisinin de öğrencilerin oturduğu sıralarda bir zamanlar oturduğunu dile getirdi.

Kendisinin o sıralarda oturduğu zaman şimdiki gençler kadar rahat olmadığına değinen Yıldırım, "1973 yılında başladığım İstanbul Teknik Üniversitesinde 2 yıl sonra anarşik olaylar, terör nedeniyle üniversitemiz bir yıl kapalı kaldı. Boşu boşuna bir yıl geçip gitti, eğitimimiz geç bitti, hayata atılmamız da geç başladı. Bir çok zorluklarla karşılaştık, yokluğu, yoksunluğu yaşadık, şahit olduk ama inanın hiçbir zaman yılmadık mücadele ettik. İyi bir insan olmanın yanında ülkeme milletime daha faydalı insan nasıl olunabilir, hep bunun düşüncesi içerisinde ve gayreti içerisinde oldum." diye konuştu.

İnsanın yaratılışının aynı zamanda faydalı bir insan olmayı gerektirdiğini aktaran Yıldırım, aynı fikirde olmayan insanlarla kavga etmek zorunda olmadıklarını anlattı.

"İnsan pes ettiği gün yenilir"

Farklı fikirdeki insanlarla anlaşamamanın gayet doğal olduğuna vurgu yapan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Önemli olan konuşmaktır, konuşabilmektir. İnsan meraklı olmalı, hayatı geliştiren şey de meraktır. Meraklı insan, bilgiye açtır, açlığını gidermek için öğrenir. Hayatta mutlaka bir hedefiniz olsun. Uzay boşluğundaki meteorlar gibi olursanız, sürekli başkalarının hedeflerinin peşinden koşarsınız. Bir hedefe ulaşmak, gayret etmek bir çalışmayı gerektirir. 'Nerede azim varsa orada çözüm vardır' diye güzel bir söz vardır. Ulaşamadığınız hedefleriniz sizi yılgınlığa bıkkınlığa uğratmasın, deneyin bir daha deneyin, kaybettiğiniz her aşamada nerede yanlış olduğunu göreceksiniz ve doğruyu eninde sonunda bulacaksınız. Unutmayın insan pes ettiği gün yenilir. Hayat geleceğe doğru yaşlanıyor, kendinizi yarınlara hazırlayın."

Yıldırım, bugünkü mesleklerin pek çoğunun gelecekte tarihe karışabileceğini ifade ederek, yapılan tahminlere göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada çalışanların yarısına yakının işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını anlattı.

"Sürücüsüz araba, garsonsuz lokantalar dönemi artık uzak değil"

Dünyanın artık dijitalleştiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sürücüsüz arabalar, garsonsuz lokantalar dönemi artık uzak değil. Yapay zeka uygulamaları şimdiden insanların gündeminde ve insanlığı korkutuyor. Belki gelecekte pek çok insan robotlarla arkadaşlık kuracak. Üç boyutlu yazıcılarla üretim ev tipi fabrikalara dönüşecek. Ekransız yayıncılık uygulamaları daha şimdiden kullanılır hale geldi. İnternet çağında hepimiz artık veri üretiyoruz aynı zamanda veri tüketicisi konumuna geldik. Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamaları sadece bir yazılımdan ibaret. Bizlerse hem müşterisiyiz hem de üreticisiyiz."

Yıldırım, öğrencilere içerisinde bulundukları günü ve yarını bilerek kendilerini ona göre hazırlamaları tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 2 ayda ürettiği 16 bin liraya mal olan "Kayı" isimli elektrikli otomobilde deneme sürüşü yaptı.

Daha sonra dualarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Binali Yıldırım Kütüphanesi ve Müzesinin temeli atıldı.

Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İş adamı Nevzat Demir, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.