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Binali Yıldırım: “Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız”

Pendik’te Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara kısa bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; “Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.

26 Nisan 2019 Cuma 15:04
Binali Yıldırım: “Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız”

Pendik’te Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara kısa bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım; “Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Pendik’e gelerek burada Çarşı Camiinde Cuma namazını kıldı. Binali Yıldırım’a burada Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti. Binali Yıldırım, namazın ardından çevrede Pendikli vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Pendikli vatandaşlar Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundu.



Caminin çıkışında kısa bir konuşma yaparak Pendiklilere seslenen Binali Yıldırım, “Gösterdiğiniz bu yakın sevgi ve muhabbet için şükranlarımı sunuyorum. Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.



Daha sonra Binali Yıldırım Pendik Belediyesi’ni ziyaret etmek üzere halkın yoğun sevgi seli arasında belediye binasına doğru ilerledi.



Belediye binasının önünde konuşma yapan Binali Yıldırım, “Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin kardeşimi ziyarete geldik. Pendikli hemşehrilerime, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin’e verdiğiniz desek için teşekkür ediyorum. Ahmet Bey Pendiğimize, sizlere çok güzel hizmetleri yapmaya devam edecek. Kendisini tebrik etmeye geldik. Kendiliğinden gelişen, şahsıma bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu güveni ve destekleri olduğu sürecebizlere durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:04
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