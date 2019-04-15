Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, basın toplantısında İstanbul'daki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının ardından gazetecilerden soru alan Yıldırım bir gazetecinin "YSK, İstanbul’daki seçimleri iptal ederse yeniden aday olacak mısınız?" sorusunu cevapladı.

Soru: YSK, İstanbul’daki seçimleri iptal ederse yeniden aday olacak mısınız? Küstü dediler vesaire dediler…

BİNALİ YILDIRIM: Tekrar şunu bilmenizde yarar var. Süreci YSK yönetiyor. Dolayısıyla YSK’nın vereceği kararlar ortada yokken böyle bir süreç yaşanmamışken bu şekilde bir öngörüde bulunmak anlam ifade etmez. Bekleyelim, YSK’nın vereceği karar neyse ona göre herkes durumunu değerlendirecek ve bir yol haritası çizecek. Biz şunu söyledik. İlk baştan mazbatayı YSK’yı kime verirse başkan odur. Bu söylediğimin bugün de geçerli olduğunu söylemek isterim.