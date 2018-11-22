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Binali Yıldırım: "PTT'nin önü açık, daha büyük işler yapabilir"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, PTT'nin adım adım bir  Türkiye markası olma yolunda ilerlediğini belirterek, "PTT'nin önü açık, daha  büyük işler yapabilir. Nasıl Türk Hava Yolları 10-15 senede bir marka haline  geldiyse, Avrupa'nın 2, dünyanın 7 numaralı bayrak taşıyıcı şirketi olduysa PTT  de aynı şeyi yapabilir, yaptığı çalışmalarla o yönde ilerliyor." dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:38
Binali Yıldırım: "PTT'nin önü açık, daha büyük işler yapabilir"

PTT tarafından alıcı ve satıcı firmaların uluslararası ticaret  yapmalarını sağlayan yeni nesil e-ticaret üssü "PTT Trade Akıllı Pazar Yeri"nin  tanıtımı için İzmir Ticaret Odasında toplantı düzenlendi.

Toplantı öncesi İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim  kurulu üyeleriyle basına kapalı görüşen TBMM Başkanı Yıldırım, açılışta yaptığı  konuşmada, Türkiye olarak teknolojideki gelişimin getirdiği değişimin gerisinde  kalmamak için 16 yıldan bu yana büyük hamleler içinde olduklarını, bu kapsamdaki  İstanbul Havalimanı'nı da bir gurur abidesi olarak hizmete soktuklarını anlattı.

En fazla ciroya sahip şirketlerin internet üzerinden satış yapanlara  ait olduğunu, aslında bu işin henüz başında bulunduklarını dile getiren Yıldırım,  dünyadaki ticaretin henüz yüzde 8,5'inin internet üzerinden yapıldığına işaret  etti.

 PTT'nin e-ticaret konusundaki atılımlarına 2012 yılında başladığını,  perakende ticaret için kurulan ePTTAVM'nin 500 milyon yıllık ciroya ulaştığını,  bunun çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Elektronik  ticaretteki büyüme oranı, konvansiyonel ülke büyümesinin en az 3 katı. Geçen sene  4 katı da geçmiş. Demek ki ülkenin rekabet gücünün korunması için bu alana, akıl  terine daha çok yatırım yapmamız lazım. Değişimi ıskalarsak, okuyamazsak yine  off-line ülke konumuna düşeriz. Biz bunun için vaktinde internet altyapısını  yurdun en ücra köşelerine kadar götürdük. Geniş bant internet erişimini  yaygınlaştırdık. Altyapı olmayınca nasıl yapacaksın ticareti. Altyapı var. Bundan  sonrası organizasyon. Şimdi bugün PTT bir kademe daha işi ileri götürüyor. Toptan  satışlara yöneliyor. Vatandaş-satıcı buluşmasından bir adım daha ilerisi.  Satıcıyla alıcı firmaların internet ortamında buluşturulması ve ticaret  gerçekleştirilmesi." diye konuştu.

Yıldırım, küresel ticarette bir kıpırdanmanın başladığını, bu sene  sonu itibarıyla 20 trilyon dolara erişeceğinin hesap edildiğini, bunun yüzde  8,5'ine karşılık gelen 2-2,5 trilyon doların e ticaret olarak yapılacağını ifade  ederek Türkiye'de ise toplam ticaretin yüzde 3,5'inin elektronik ortamda  gerçekleştiğini anlattı.

"Dünya ortalaması yüzde 8,5. Bizim buna erişmemiz için bugün  geldiğimiz seviyenin iki katından fazla bir artışa ihtiyacımız var" diyen  Yıldırım, bunun için PTT'nin bu gün oluşturduğu platformlara benzer yatırımların  yapılması, her ürün grubunda, her sektörde bu yönde faaliyetlerin artırılması  gerektiğini kaydetti.

 e-ticaret yoluyla Adıyaman'ın Besni ilçesinde el sanatları üretimi  yapan bir kişinin dünyanın öte yanına ürünlerini gönderebilir duruma gelmesini  arzu ettiklerini belirten Yıldırım, PTT'nin bu yöndeki çalışmalarını  önemsediklerini dile getirdi.

   "PTT'NİN ÖNÜ AÇIK" 

 Göreve geldiklerinde PTT'nin Telekom'un altyapısını kullanmasına  rağmen 11 trilyon lira zarar ettiğini, bundan sonra kendisini yenileyen kurumun  arka arkaya yeni hizmetlerini kullanıma açtığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kamudan kaynaklanan bazı kısıtlayıcı şartlarına rağmen güzel işler  yapıyor. PTT'nin önü açık, daha büyük işler yapabilir. Nasıl Türk Hava Yolları  10-15 senede bir marka haline geldiyse, Avrupa'nın 2, dünyanın 7 numaralı bayrak  taşıyıcı şirketi olduysa PTT de aynı şeyi yapabilir, yaptığı çalışmalarla o yönde  ilerliyor. PTT, bu gün artık vatandaşın zihninde profesyonelce çalışan, piyasa  kurallarıyla iş yapan esnek karar alma mekanizmaları geliştirmiş bir kurum olarak  yer alıyor. PTT, adım adım Türkiye'nin bir markası olma yolunda ilerliyor. Bu  güzel bir şey. Bizim geleceğimiz marka sayısını artırmaktadır. Başkaları için çok  çalıştık. Onlara çok ürün ürettik. Ama markayı koyan parayı alıyor."

  TBMM Başkanı Yıldırım, ilk ihracatı yapan İzmir'in ticari  potansiyelinin çok yüksek olduğunu, PTT'nin sunduğu imkanların kentin ticaret  hacmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

 "Elektronik ticaret, aynı zamanda elektronik ihracat demektir" diyen  Yıldırım, bu yatırımın Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalamasına da büyük katkı  sağlayacağına işaret etti.

 Konuşmaların ardından PTT Trade Akıllı Pazar Yeri'nin ilk üyesi olan  İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in üyelik başvurusu,  TBMM Başkanı Yıldırım'ın tabletteki uygulamadan onay vermesiyle gerçekleşti.

PTT Trade'nin ilk yılında 10 bin üyeye ulaşmayı hedeflediği  belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:38
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Adıyaman
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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