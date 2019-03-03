Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok kardeşim" dedi ve açıkladı: Aynı haklara sahip olacaksınız

Binali Yıldırım, Pendik'te bir otelde, "Özel Halk Otobüsleri Camiası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İle Buluşuyor" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

"Bütün otobüslerin rengi aynı olacak"

Yıldırım, özel halk otobüsçülüğü yapan birden fazla şirket bulunduğuna dikkati çekerken, "Masada 5 ayrı şirket var, İETT var. Erguvan rengi var, mavi rengi var, kırmızısı var. Var oğlu var. Bütün renkler aynı olacak, hepsi aynı renk olacak. Öyle ayrıcalık yok kardeşim. Aynı işi yapıyorsunuz, aynı şartlara, aynı standartlara, aynı kaliteye, aynı haklara sahip olacaksınız." ifadesini kullandı.