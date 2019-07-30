Binali Yıldırım Malatya’ya geliyor

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT- AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın daveti üzerine 1 Ağustos Perşembe günü Malatya’ya gelecek ve Malatyalılarla buluşacak.



Kentte esnaf ziyaretlerinde de bulunacak olan AK Partili Yıldırım, Battalgazi Çınar bölgesinde düzenlenen AK Parti Malatya İl Gençlik Kollarının ‘Çaylar sizden sohbet bizden’ programına katılacak ve burada gençlerle muhabbet edecek. Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ile AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır’da aynı gün kentte olacak.