Binali Yıldırım kimdir nerelidir kaç yaşındadır?

Binali Yıldırım AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Siyaset kariyer basamaklarını tırmanarak Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde en üst kadamelerde görev alan, Binali Yıldırım, 58, 59 ve 60. Dönem AK Parti hükümetleri döneminde Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu. 22. Dönem ve 23. Dönem milletvekili olarak Meclis’e girdi. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık görevinden istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başkanlık görevine getirildi. 24 Haziran seçimleri sonrası Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım, 2019 yerel seçimlerde AK Parti İBB adayı oldu. İşte Binali Yıldırım kimdir, Binali Yıldırım nerelidir? Sorularının cevabı…

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde, Refahiye, Erzincan’da dünyaya geldi. Baba adı Dursun, anne adı Bahar'dır.İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) ‘da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu görevi sırasında istanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü. Binali Yıldırım, 58. Hükümet (Abdullah Gül Hükümeti), 59. ve 60. Hükümetler (I. Ve II. Recep Tayyip Erdoğan Hükümetleri) dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP istanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Bakanlığı sırasında gerçekleşen 22 Temmuz 2004 tarihli Pamukova Tren Kazası’nda 41 yolcunun vefat etmesi ve 80 yolcunun yaralanmasına ve de olay sonucunda oluşan kamuoyunun yoğun baskısına rağmen kazada sorumluluk kabul etmedi ve de istifasını vermedi. Yıldırım ayrıca Youtube’un kapanmasına yönelik yoğun eylemleri ile uluslararası kamuoyunda sansürü teşvik eden bir figür olarak dikkat çekti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye’nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu. 2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır: 20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi, 19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, 7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi, 29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi, 28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi. 12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi, 20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi, 23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi, 6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi, 2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi, 22 Mart 2013 Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı. Öğretmen Semiha Yıldırım ile evli olan ve Ahmet Yıldırım, Erkan Yıldırım ve Büşra Yıldırım Köylübay adlarında üç çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan ve kızı Büşra'nın “Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve limited şirketi” adında firmaları vardır. 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi. Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri; 2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı 2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması, İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbine bağlayacak olan Avrasya Tüneli 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü 1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşaası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme 19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti (MKYK) Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. Ak Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu.