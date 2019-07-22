Binali Yıldırım, İzmir’de

Çeşitli ziyaret ve açılışlar yapmak üzere İzmir’e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Adnan Menderes Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ardından AK Parti İl Başkanlığı’na geçti. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve partililerin kapıda karşıladığı Yıldırım, basına kapalı olarak partililerle bir saat görüşme gerçekleştirdi.

Devlet hastaneleri açıcak

Yıldırım ardından, Kınık ilçesine hareket etti. Burada yeni yapılan Kınık Devlet Hastanesinin açılısını yapacak Yıldırım, İzmirlilerle kucaklaşacak. Kınık Belediye Baskanı Sadık Dogruer, hastanenin resmi açılısına tüm İzmirlileri davet etti. Foça Devlet Hastanesinin açılısı da eş zamanlı olarak telekonferans yöntemiyle yapılacak. Yıldırım, iki açılısın ardından Bergama Belediyesini ziyaret edecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım akşam ise İzmir Ticaret Odasında iş adamları ve iş kadınları ile birlikte yemeğe katılacak.