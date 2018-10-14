Binali Yıldırım İsviçre'de konuştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avrupa'da yaşayan Türklerin değerlerinden ve milletin onurundan asla taviz vermemesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa ile ilişkilerimiz bozulduğunda bile siz Türkiye Cumhuriyetinin en büyük teminatısınız." dedi.

İsviçre'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği rezidansında vatandaşlara buluştu. Yıldırım, ülkenin farklı bölgelerinden Bern'e gelen Türklere hitap ederek kendilerine 81 milyonun selamını getirdiğini ifade etti.

"Nerede olursak olalım"

Konuşmasında, Avrupa'daki gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerin sistemine uyum sağlamasının önemine işaret eden Yıldırım, "Hep söylediğimiz bir şey var. Artık vatanınız, anayurdunuz ve ocağınız Türkiye. Bayrağımız al renkli ay yıldızlı Türk bayrağı. Nerede olursak olalım bu bizim vazgeçilmez en büyük değerimiz. Bunun yolunda can verdik, kan verdik. Türkiye Cumhuriyetini yedi düvele karşı Anadolu topraklarında mücadele verdik. Lozan'da da bunun, bağımsızlığın imzasını attık." dedi.

"Bizim coğrafyamız bizim kaderimiz." diyen Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgede mazlumların, masumların ve sessizlerin sesi olarak bütün imkanlarla elinden geleni yaptığını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, büyük medeniyete sahip olmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak "Şartlar ne olursa olsun, ne kadar zorluk ne kadar baskıyla karşı karşıya kalsanız da değerlerimizden, milletimizin onurundan asla taviz vermeyeceğiz. Avrupa ile ilişkilerimiz bozulduğunda bile siz Türkiye Cumhuriyetinin en büyük teminatısınız." dedi.

"Terörle karşımıza geliyorlar"

Türkiye üzerinde her türlü oyunlar oynandığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Zaman zaman terörle karşımıza geliyorlar. Zaman zaman ekonomik baskılarla karşımıza geliyorlar. Zaman zaman Türkiye'yi demokrasi, insan hakları adı altında baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Şartlar ne olursa olsun biz milletimizden aldığımız güçle, sizden aldığımız güçle en güzel şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeter ki şu ay yıldızlı bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin. Bu millet alnı açık başı dik olarak geleceğe yürüsün."

Yıldırım'ın vatandaşlarla buluşmasında beraberindeki parlamenterler heyeti, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsviçre Başkanı Murat Şahin, İsviçre'deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve misyon şefleri de hazır bulundu.

Öte yandan, Büyükelçi Saygılı, TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekilerin onuruna akşam yemeği verdi.

İsviçre temaslarına dün başlayan Yıldırım'ın ziyaretinin en önemli durağını, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 139. Genel Kurulu oluşturacak.