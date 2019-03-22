Binali Yıldırım, “İmamoğlu’nun gidişini bekledi ‘ söylentilerine noktayı koydu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'da CHP'nin seçim standını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Seçim çalışmaları kapsamında, seçim otobüsü ile Kartal Meydanı'na gelen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Burada CHP'nin seçim standını da ziyaret eden Yıldırım, Bankalar Sokağı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Binali Yıldırım, AK Parti seçim irtibat bürosunu da ziyaret ederek burada kısa bir konuşma yaptı.

Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı

Binali Yıldırım, cuma namazını, yapımının büyük bölümü tamamlanan Hicret Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, seçime bir hafta kaldığını, temponun da ilginin de iyi olduğunu söyledi. Yıldırım, "Seçimlerin İstanbullulara ve bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Süreç yoğun, keyifli bir kampanya yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi her gün başka bir ilçede hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz." dedi.

Gazetecilerin Hicret Camisi'ne ilişkin soruları üzerine Yıldırım, "Bu cami özel bir mimari. Bu caminin yapımı için hayırseverler çok büyük katkı sağlıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi de buraya destek oluyor. Burası tek başına cami değil, toplantı salonlarıyla bir külliye şeklinde planlanıyor. Bütün sosyal, dini ihtiyaçları karşılayacak güzel bir eser oluyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Camiye ailenizin de bağış yaptığı belirtiliyor" ifadesi üzerine Yıldırım, "Var ama onu söylememiz gerekmiyor." dedi.

Söylentilere son noktayı koydu

Binali Yıldırım, bir gazetecinin de "Dün akşam Nevruz programına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Siz geç geldiniz, İmamoğlu ayrıldıktan sonra geldiniz. Ayrıldığını beklediğiniz yönünde çeşitli söylentiler var. Konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Söylentilere kulak asmayın. Biz programımızı yapıyoruz kendisi de programını yapıyor. Malum kampanya ve yoğunuz. Onunla randevulaşacağız diye bir programımız da yoktu." yanıtını verdi.