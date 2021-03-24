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Siyaset Binali Yıldırım hangi göreve getirildi? Son dakika! Binali Yıldırım yeni görevi ne?
Siyaset

Binali Yıldırım hangi göreve getirildi? Son dakika! Binali Yıldırım yeni görevi ne?

Son dakika haberi. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin bugün gerçekleştirdi. AK Parti’nin 75 kişilik MKYK üyeleri belirlendi. Binali Yıldırım da AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer almasınan sonra Binali Yıldırım’ın yeni görevinin ne olacağı da merak ediliyordu. Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti yeni MKYK üyelerinin görev listesi de açıklandı. Peki Binali Yıldırım hangi göreve getirildi? Binali Yıldırım yeni görevi ne?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:39:00 - 2021-03-24 19:40:16
Binali Yıldırım hangi göreve getirildi? Son dakika! Binali Yıldırım yeni görevi ne?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, AK Parti’nin yeni MKYK üyelerinin görev dağılımını da açıkladı. Ömer Çelik, "Genel Başkanımız yeni dönemde görev alacak üyeleri açıkladı. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş Bey Genel Başkanvekili olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı. Bundan böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra AK Parti'de ikinci isim Binali Yıldırım oldu.

AK Parti MKYK üyelerinin görev dağılımı da belli oldu.

İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili

3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili

4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı

6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı

7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı

8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı

9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar

10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı

13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı

14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı

15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı

16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

18. Fatih Şahin – Genel Sekreter

19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü

20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı

21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili

22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili

23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili

26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı

27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

 

 

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