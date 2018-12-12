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Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir dönem yakın korumalığını da yapan ve dün başından vurularak şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin tabutunu omuzlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:29
Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı

Şehit Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, Adana Havalimanı'ndan konvoy eşliğinde memleketi Mersin'e getirildi. Mersin'de düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir dönem yakın korumalığını da yapan şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin tabutunu omuzlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıldırım ve Soylu da katıldı

Şehit Verdi için Muğdat Camii'nde yapılan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, farklı kentlerden il emniyet müdürleri, çok sayıda polis, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.

"Biz bu teşkilata başımızı koyup girdik"

Törende şehidin eşi Leyla, kızı İrem Almira, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Tören öncesi konuşan şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz bu teşkilata başımızı koyup girdik. Ölüm de bizim için ama delikanlıca. Kahpece değil" dedi.

Yıldırım'ın gözleri doldu

Binali Yıldırım, şehit Emniyet Müdürü için Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılarak yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şehidin babası emekli Emniyet Müdürü Ertuğrul Verdi'yi kucaklayarak metanet dileyen Yıldırım, daha sonra şehidin eşi Leyla ile kızı İrem Almira Verdi'ye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Meclis Başkanı Yıldırım'ın bu sırada oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Şehidin cenazesi törenin ardından ailenin isteği üzerine Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:29
  1. Rize
  2. Mersin
  3. Adana
  4. Binali Yıldırım
  5. Altuğ Verdi

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