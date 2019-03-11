0553 313 94 23

Binali Yıldırım: “Etnik kimlik şerefinizdir”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, farlılıkların Türkiye’nin zenginliği olduğunu belirterek, "Etnik kimliğinizle gurur duyun.

11 Mart 2019 Pazartesi 18:48
Binali Yıldırım: “Etnik kimlik şerefinizdir”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, farlılıkların Türkiye’nin zenginliği olduğunu belirterek, "Etnik kimliğinizle gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Güngören’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ile buluşmasında önemli mesajlar verdi. Yıldırım, “Etnik kimliğinizle gurur duyun. Kürt’seniz Kürtlüğünüzle, Türk’seniz Türklüğünüzle, Laz’sanız Lazlığınızla, Çerkezliğinizle, Arap’sanız Araplığınızla gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Hangi etnik gruba sahip olursak olalım bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, toprağımızdır, devletimizdir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu ilkeler etrafında birleşirsek farlılıklar bizim zenginliğimizdir” dedi.



“İstiklal mücadelesinde kimse etnik kimliklere bakmadı”


Yıldırım, etnik kimliklerin Türkiye’nin zenginliği olduğunu vurgulayarak, “Birlikte istiklal mücadelesini vermişiz. Yedi cephede yedi düvelle mücadele etmişiz. Bütün bunları yaparken birimiz diğerinin kimliğine hiç bakmamışız. Kürt müsün, Türk müsün, Çerkez misin, Roman mısın, Abaza mısın, göçmen misin diye bunlara bakmamışız. Etnik kimliğinizle gurur duyun. Etnik kimlikler sizin fıtratınızdan gelen özelliğinizdir. Bundan dolayı hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmayın. O kimlik sizin şerefinizdir” ifadelerini kullandı.


Yıldırım, farklı etnik kimliklere sahip olunsa da birlik olmak gerektiğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta genç çiftin nişan yüzüklerini taktı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta genç..
    2. Havalandırmada mahsur kalan kediyi..
    3. Malatya'da kaçakçılık operasyonu! 2..
    4. Kütahya’da Pazartesi Pazarı açıldı
    5. Vali Aykut Pekmez kurumlardan bilgi..
    6. Binali Yıldırım: “Etnik kimlik..
    7. Başkan Ergün:"Hiçbir zaman siyasi..
    8. HDP mitinginde skandal! Katil lehine..
    9. Pendik'te binanın çatısı alev alev yandı
    10. 4 kişinin yaralandığı olayda tüfek..
    11. İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş sözler!..
    12. Sur Belediyesinden 140 personel..
    13. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan..
    14. Brezilya'da aşırı yağışlar 7 can aldı
    15. Hindistan-Pakistan geriliminde çok..
    16. AK Parti'nin Hakkari mitingi
    17. Kar kütlesi araca zarar verdi, bir..
    18. Samsun’da uyuşturucudan 8 kişi..
    19. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı..
    20. Üvey annesini başını keserek öldüren..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!