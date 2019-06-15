Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayının detayları belli oldu! 3 soru dikkat çekti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İmamoğlu-Yıldırım tartışmasında adaylara 15’i ortak 18 soru sorulacağını ve soruların ne olacağının tamamen moderatör İsmail Küçükkaya’nın inisiyatifinde olduğunu açıkladı.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’li rakibi Binali Yıldırım’ın pazar akşamı canlı yayında yapacakları tartışmada sorulacak soruları önceden görmek istediğini söylemişti. Binali Yıldırım ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Engin Altay, dün akşam Habertürk’e yaptığı açıklamada programla ilgili görüşme sürecinde AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile aralarında yaşanan diyaloğu aktararak konuya açıklık getirdi.

Bu konuda hem İmamoğlu’na hem de Yıldırım’a haksızlık yapıldığını söyleyen Altay, ”Sayın Ünal şöyle bir teklifte bulundu. ‘Bunu ABD Başkanlık Seçimleri’ndeki tartışmalar gibi yapalım. 20 soru, eşit soru her iki adaya da sorulsun. Her iki aday makul süre, bunu 3 dakika olarak öngördük.’ Ben de düşündüm, ‘olabilir’ dedim. Soruların da bir havuzda hazırlanmasını, yani hem Mahir Bey’in hem bizim; soruları bir yerde birleştirip oradan bir havuzdan 20 ortak soru tespit etmemiz şeklinde bir teklif geldi” dedi.

‘Soruları moderatör hazırlayacak, inisiyatif moderatördedir'

İkinci görüşmede ise bu fikrin değiştiğini belirten Altay, ”Daha moderatör falan da belli değilken, biz dedik ki, ‘moderatörün eline soru vermek çok mantıklı değil. Bence moderatöre bir çerçeve çizeriz ama moderatöre bir inisiyatif bırakmak lazım’dedik. Ne zaman? İkinci görüşmede” ifadesini kullandı.

Üçüncü görüşmede ise inisiyatifin tamamen moderatöre bırakılmasına ve moderatörün arzu etmesi halinde adaylarla ayrı ayrı görüşmesine karar verdiklerini söyleyen Altay, ”Zaten ortak yaptığımız basın toplantısında da ne dedik? ‘Soruları moderatör hazırlayacak, inisiyatif moderatördedir.’ Bizzat ben söyledim. Durum bundan ibaret” dedi.

"Her iki adaya ayrı ayrı sorular”

‘Her iki adaya da aynı sorular mı sorulacak?’ sorusuna yanıt veren Altay, ”Onu da söyleyeyim, süre de önemli. Çok uzun olmaması da gerekir. 20 soruyu 18’e düşürdük. 15 soru aynı sorular sorulacak, İstanbul eksenli. 3 soru belki 4 olur, bilemiyorum takdir moderatörün. O da her iki adaya ayrı ayrı sorular” ifadesini kullandı.

Engin Altay’ın yaptığı açıklamalar sonrasında programın moderatörü olan Didem Aslan Yılmaz’a mesaj gönderen Mahir Ünal, ”Didem hanım şahsımla ilgili soruları isteme teklifi söz konusu değil. Engin bey ile moderatör belirlenmeden önce çeşitli usul ve yöntemlere dair karşılıklı müzakerelerimiz oldu. Ama soruları isteme teklifi ifadesi yanlış. Takdir edersiniz ki müzakere başka bir şey teklif başka bir şey” dedi.