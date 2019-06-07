Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ne zaman hangi kanalda bir araya gelecek? Ortak yayın sunucusu kim olacak?

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP, İYİ Parti, HDP başta TKP gibi marjinal partilerin ortak İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak televizyon kanalında bir araya gelme konusunda, “Prensip olarak ortak yayına olur dedik, arkadaşlarımız her iki partiden de detayları konuşuyorlar. Ekrem İmamoğlu ile ortak televizyon yayınımız kesin olacak. “ dedi. Yıldırım’ın ortak yayın açıklamasından sonra vatandaşlar Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ne zaman televizyonda bir araya gelecek? Yıldırım-İmamoğlu ortak TV yayını ne zaman olacak, hangi televizyon kanalında karşılaşacaklar? Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun ortak TV yayının sunucusu kim olacak? İşte detaylar.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yeni anket sonuçlarını açıkladı. MAK Danışmanlık, İstanbul genelinde 1100 kişiye telefonla Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun katılacakları TV kanalında moderatör kim olmalıdır?" diye sordu. Sorular şık sunmadan ucu açık şekilde soruldu. Cevap vermeyenler ve TV'de moderatörlük yapmayan öneriler dikkate alınmadı. Verilen cevaplarla ilgili hiçbir tercih yönlendirilmesi yapılmazken, toplam 1100 cevabın sayısal sıralaması şöyle oluştu:

Didem Arslan YILMAZ

Fatih ALTAYLI

Fatih PORTAKAL

Ahmet HAKAN

Hande FIRAT

Ercan GÜRSES

İsmail KÜÇÜKKAYA

Uğur DÜNDAR

Fuat KOZLUKLU

Melih Altınok

Bahçeli, Yıldırım-İmamoğlu ortak yayının moderatörü için Didem Arslan Yılmaz demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki canlı yayına ilişkin isim önermişti. Daha önce iki ismin tartışma programı için çağrıda bulunan Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür eden Bahçeli, “İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır” demişti.