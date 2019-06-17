Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, dün gece gerçekleşen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "S-400'leri Ağustos ayında bekliyorduk daha erken geldi. Teşekkürler Binali başkanım. Adeta füze attın, yıldırım gibi çarptın. Şapka düştü kel görüntü. Görüyorum ki, İstanbullu kardeşlerim bu akşam kararını vermiş. #DahaGüzelOlacak" dedi.

Kuzu, canlı yayını kararsız bir seçem gibi izlediğini belirterek, "Hayatım boyunca her alanda objektif oldum,doğruları söyledim.Safımız elbette belli ama yayını kararsız bir seçmen gibi izledim. Mağdur edebiyatı yapan,sürekli kıvıranan İmamoğlu'nun karşısında,cesur,kararlı ve dürüst bir hizmet adamı vardı.Tebrikler Binali Başkan" ifadelerini kullandı.