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Binalı Yıldırım: ”Büyükçekmece sahilini vatandaşların kullanımına açacağız”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ”Büyükçekmece sahilini vatandaşlara açacağız” dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:48
Binalı Yıldırım: ”Büyükçekmece sahilini vatandaşların kullanımına açacağız”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ”Büyükçekmece sahilini vatandaşlara açacağız” dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece’nin Tepecik Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Yıldırım, bölgede vatandaşların sahil kısmını kullanamadığını söyleyerek, sahili vatandaşlara açacaklarını belirtti. Büyükçekmece’nin senelerdir hizmet alamadığını ifade eden Yıldırım, AK Parti’nin Büyükçekmece’yi kazanmasıyla hem Mimar Sinan Köprüsü’nü hem de sahil kısmını yeniden düzenleme çalışmaları yapacaklarını söyledi. Binali Yıldırım, “Büyükçekmece sahili vatandaşlara kapatmışlar, Mevlüt Uysal gelince sahili boydan boya sizin emrinize açacak. Ulaşım ve trafik sorununu çözüp, metrobüsü Büyükçekmece’ye kadar getirecek. Büyükçekmece’de iki tane dere var. Buraları ihya edeceğiz, buraları yeşillendireceğiz. Bu alanlarda yürüyüş yolları, bisiklet yolları olacak. Yeşille maviyi buluşturacağız. Büyükçekmece çok daha güzel olacak. Büyükçekmece’de 3 bin 750 araç kapasiteli çeşitli yerlere otopark yapacağız. Mimar Sinan’ın bile güzelliğine hayran olduğu köprü, bu köprüyü bu perişan halinden kurtaracağız. Hem köprüyü yeni baştan elden geçireceğiz hem de etrafındaki sahili düzenleyerek burayı Büyükçekmece’nin en gözde mekanı haline getireceğiz” diye konuştu.



“Büyükçekmece’nin hizmet alacağı var”


Mevcut Büyükçekmece Belediyesinin yıllardır bazı bahaneler ile Büyükçekmece halkına hizmet götürmediğini söyleyen Mevlüt Uysal ise, belediye başkanı olduktan sonra bütün sorunları çözeceklerini belirtti. Büyükçekmece’ye geldikleri zaman hizmet belediyeciliğinin geleceğini vurgulayan Uysal, ”2009’da Büyükçekmece’ye belde belediyesi ne hizmet yapmışsa o hizmetleri bir adım öteye götürememiş. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul’a belediye başkanı oldu, İstanbul’un kaderi değişti. İstanbul’a AK Parti ile gelen belediyecilik anlayışı İstanbul’un kaderini değiştirdi. Biliyorsunuz daha sonra iktidara geldik, Türkiye’nin kaderini değiştirdik. Ancak Büyükçekmece’nin kaderi değişmedi ama inşallah 31 Mart YerelSeçimleri’yle kaderi değişecek. Neden Büyükçekmece’ye hizmet yapılmadı diye sorduğumuz zaman hep Büyükşehir Belediyesini sebep gösteriyorlar. Tepecik’te İSKİ’nin arıtma tesisi inşaatı vardı, inşaat 2015’te bitti. O günden bugüne hiçbir hizmet gelmedi. Hadi Tepecik’te İSKİ problemi vardı, Celaliye’de, Kumburgaz’da, Mimar Sinan’da ne vardı? Orayı niye yapmadın? Maalesef iş yapmak istemeyen bahane buluyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Büyükçekmece halkı bize bu sorumluluğu verince eksik kalmış tüm hizmetlerini tamamlayacağız. Çünkü Büyükçekmece’nin geçmişten hizmet alacağı var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:48
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