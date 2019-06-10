Binali Yıldırım 'bir uyarım var' deyip sürprizi açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Motorcu kardeşlerime müjdem var. Motosikletlilere iki köprüden de geçiş ücretsiz olacak" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Motorcu kardeşlerime müjdem var. Motosikletlilere iki köprüden de geçiş ücretsiz olacak" dedi.

Müjdeyi duyurduğu videoda kısa bir hatırlatma da yapan Yıldırım, "Motorcu kardeşim, iki köprüden geçiş de ücretsiz. Ancak bir uyarım var: Aşırı hız yok, kurallara uymak var" ifadelerini kullandı.