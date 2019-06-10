Binali Yıldırım 'bir uyarım var' deyip sürprizi açıkladı
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlere ilişkin vaatlerini artırmaya devam ediyor. Yıldırım, "Motorcu kardeşlerime müjdem var. Motosikletlilere iki köprüden de geçiş ücretsiz olacak" dedi.10 Haziran 2019 Pazartesi 11:03
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Motorcu kardeşlerime müjdem var. Motosikletlilere iki köprüden de geçiş ücretsiz olacak" dedi.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Motorcu kardeşlerime müjdem var. Motosikletlilere iki köprüden de geçiş ücretsiz olacak" dedi.
Müjdeyi duyurduğu videoda kısa bir hatırlatma da yapan Yıldırım, "Motorcu kardeşim, iki köprüden geçiş de ücretsiz. Ancak bir uyarım var: Aşırı hız yok, kurallara uymak var" ifadelerini kullandı.
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