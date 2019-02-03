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Binali Yıldırım: Benim makamım milletin gönlünde

Adaylık müracaatının yapılmasının ardından 18 Şubat’ta TBMM Başkanlığı görevini bırakacağını açıklayan Yıldırım, malum çevrelerden yükselen maksatlı çıkışlara son noktayı koydu: “Koltuk sevdalısı değilim. Benim makamım milletimin gönlündedir.”

03 Şubat 2019 Pazar 11:07
Binali Yıldırım: Benim makamım milletin gönlünde

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Kendi elimizle başbakanlık koltuğunu teslim ettik. Bana koltuk meraklısı diyeceklerin hiç konuşmaya hakkı yok. Koltuk sevdalısı değilim. Benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır” dedi.

İstanbul’da temaslarını sürdüren Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (ERSİAD) düzenlediği programa katıldı. “Can Erzincan’ın evlatları olarak canıma can kattınız” sözleriyle konuşmasına başlayan Yıldırım, “Mutluluğumu katladınız. Varlığınızı bilmek, hissetmek bize her zaman huzur ve güven veriyor. Erzincan Refahiye Kayı köyünden çıkan 12 yaşındaki Binali, bugün Binali Yıldırım olduysa bunu İstanbul’a borçludur, İstanbul sayesinde olmuştur” dedi.

Sefer bizden, zafer Mevla’mdan

İstanbulluların da umumi istek ve arzularını dikkate alarak partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini belirten Yıldırım şöyle devam etti:

Sefere çıktık. Sefer bizden, zafer İstanbullu’dan ve Cenab-ı Mevla’mdan. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Biz sefere talibiz. Zafer, takdirdir. Onun için bir şey diyecek değiliz. Cumhur İttifakı olarak, bütün ilçe adaylarımızla 39 ilçeyle gece gündüz çalışacağız. Boş işlerle boş laflarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın, Anadolu topraklarına gitsin. Bölünmüş yollara, hızlı trenlere baksın. Hava yolunu nasıl halkın yolu yaptığımıza baksın. Bizi anlamak isteyenler Avrasya Tüneli’nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden, Marmaray’dan geçsin. Hızlı trenle Ankara’ya gitsin. Dünyanın en büyük havalimanını gidip, ziyaret etsin. Başka bir şeye gerek yoktur.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:07
  1. Ankara
  2. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  3. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  5. Binali Yıldırım
  6. Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV)
  7. Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERSİAD)
  8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  9. Hızlı tren
  10. Marmaray
  11. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  12. Avrasya Tüneli
  13. Anadolu
  14. Cumhur İttifakı
  15. Cenab-ı Mevla

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