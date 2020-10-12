Binali Yıldırım mesleği | Son başbakan Binali Yıldırım’ın hayatı merak ediliyor. Birçok kişi Binali Yıldırım’ın kariyerini, hayatını merak ediyor. Peki, Binali Yıldırım kim?

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım 20 Aralık 1955'te Erzincan'da dünyaya geldi. Binali Yıldırım İstanbul Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Yıldırım, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Binali Yıldırım 1994 ile 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü görevini yaptı. 2002 senesinde Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul milletvekili seçildi. 2002-2013 ile 2015-2016 senelerinden Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nı yürüttü.

58., 59., 60. ve 61. hükümetlerde Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Bu dönemde Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren projelerinde önemli rol oynadı.

Türkiye'nin 28. ve son başbakanı olan Binali Yıldırım, başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte TBMM başkanlığına aday oldu. Yıldırım 3 turda 355 oy aldı ve TBMM'nin 28. başkanı oldu.

31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yarıştı. Alınan kararla bu seçim 23 Haziran'da tekrarlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu geldi.

Binali Yıldırım’ın Binali Yıldırım 1976'da hayatını Semiha Yıldırım ile birleştirdi. Semiha Yıldırım uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra 1993'te emekli oldu. Çiftin Büşra Köylübay, Erkan Yıldırım ve Bülent Yıldırım adında üç çocuğu bulunuyor.

Öte yandan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca biliyor.