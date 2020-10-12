  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Binali Yıldırım
Biyografi

Binali Yıldırım

Binali Yıldırım kimdir? | Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ın hayatı, kariyeri merak ediliyor. Pek çok kişi 'Binali Yıldırım'ın mesleği nedir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Binali Yıldırım'ın mesleği nedir? | Binali Yıldırım’ın kaç çocuğu var? | Binali Yıldırım'ın eşi kim? | Binali Yıldırım kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:37:00 -
Binali Yıldırım

Binali Yıldırım mesleği | Son başbakan Binali Yıldırım’ın hayatı merak ediliyor. Birçok kişi Binali Yıldırım’ın kariyerini, hayatını merak ediyor. Peki, Binali Yıldırım kim?

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım 20 Aralık 1955'te Erzincan'da dünyaya geldi. Binali Yıldırım İstanbul Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Yıldırım, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Binali Yıldırım 1994 ile 2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü görevini yaptı. 2002 senesinde Binali Yıldırım Ak Parti İstanbul milletvekili seçildi. 2002-2013 ile 2015-2016 senelerinden Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nı yürüttü.

58., 59., 60. ve 61. hükümetlerde Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Bu dönemde Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren projelerinde önemli rol oynadı.

Türkiye'nin 28. ve son başbakanı olan Binali Yıldırım, başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte TBMM başkanlığına aday oldu. Yıldırım 3 turda 355 oy aldı ve TBMM'nin 28. başkanı oldu.

31 Mart 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile yarıştı. Alınan kararla bu seçim 23 Haziran'da tekrarlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu geldi.

Binali Yıldırım’ın Binali Yıldırım 1976'da hayatını Semiha Yıldırım ile birleştirdi. Semiha Yıldırım uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra 1993'te emekli oldu. Çiftin Büşra Köylübay, Erkan Yıldırım ve Bülent Yıldırım adında üç çocuğu bulunuyor.

Öte yandan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca biliyor.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama
Gündem

Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu. İkinci tur..
TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay