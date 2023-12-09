Binalardaki betonarme su depoları, yapı güvenliğini ve sağlığı tehdit ediyor

İşte detaylar… Su, sürdürülebilir bir yaşam için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Yani susuz bir hayat düşünmek imkânsız. Ancak bazen çeşitli nedenlerle yaşam alanlarında kısa süreli su kesintileri yaşanabiliyor. Bu kriz durumlarında ise yapılardaki su depolarının varlığı yüreklere su serpiyor. Peki su depoları ne kadar güvenli?

İnsan sağlığını ve yapının güvenliğini tehdit ediyor

“Yapılarda yaygın olarak kullanılan geleneksel su depoları hem yaşamı hem de yapının güvenliğini tehdit ediyor. Bu nedenle su deposu tercihinde birçok güvenlik kriterini göz önünde bulundurmak gerekiyor” diyen Ekomaxi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Mulhan, geleneksel su depoları konusunda apartman ve site yöneticileri ile işletmeleri uyardı: “Yapılardaki önemli sistem çözümleri arasında yer alan su depoları hem sağlıklı yaşam hem de yapı güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Çünkü geleneksel sistemler olarak adlandırılan betonarme su depoları, depremler ve sarsıntılar nedeniyle zamanla statik taşıyıcılığını kaybedebiliyor. Bu durum depoda sızdırma problemlerinin oluşmasına neden oluyor. Binaların zemin katında bulunan betonarme depolardaki sızırma problemi ise binanın yük taşıma kapasitesini düşürerek, yapının ömrünü kısaltıyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında hafif ve orta hasarlı binalardaki betonarme su depolarında oluşan çatlaklar, depremde ayakta kalmayı başaran bu yapıların geleceği açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Betonarme depolardan kaynaklı bir diğer sorun ise doğrudan bina sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Dış ortam şartlarına açık olan betonarme su depolarında zamanla; pas, yosun ve bakteri oluşabiliyor. Bu durum ise suyun kimyasal yapısını bozarak, insan sağlığını tehdit ediyor”

Mevcut sistemin yerine 3 veya 4 günde kuruluyor

Hüseyin Mulhan, “GRP su depolarını tercih ederek, betonarme su depolama yönteminin olumsuz etkilerini önlemek, ilk yatırım maliyetleri ve kurulum süreleri açısından avantaj sağlamak mümkün. Demonte olarak üretilen GRP su depoları, renovasyon kapsamında da değerlendirilebiliyor. Yani mevcut binalardaki betonarme su depolarının yerine kolaylıkla kurulabiliyor. Ekomaxi olarak, bu sistemi binalara 3 ila 4 gün gibi kısa bir sürede kurup, devreye alabiliyoruz. Ayrıca GRP su depoları, ilk yatırımda betonarme depolara göre yüzde 40 fiyat avantajı da sunuyor” dedi.