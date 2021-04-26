Son dönemlerde artan depremler sebebiyle birçok şehirdeki binalar hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Başta İzmir ve Elazığ gibi şehirlerde meydana gelen depremler sonrasında kaçak kat çıkma ve kolon kesilmesi gibi konular gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçip Bina Kimlik Sorgulama sistemine geçtiğine duyurdu. Bina Kimlik Sistemi uygulamasının ne olduğu merak eden vatandaşlar internette bu konu hakkında araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

Bina Kimlik Sistemi nedir ve nasıl yapılır?

Bina Kimlik Sistemi, binada oturan kişilerin nüfus bilgilerini ve binanın teknik özellikleri gibi pek çok bilgiyi bir araya getiren sisteme verilen isimdir. BKS uygulaması deprem gibi doğal afetlerde can ve mal kaybını daha aza indirgemek maksadıyla ve binaların teknik özellikleri hasar durumlarını tespit etmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır.

Bina Kimlik Sistemi’ne (BKS), son 5 yıl boyunca ülkemizde bina istatistikleri göz önüne alındığında 2021 yılı sonunda 100.000 binanın Bina Kimlik Belgesi ile etiketlenmesi hedeflenmekle birlikte, etaplar halinde tüm yapı stoğuna uygulanması planlanmaktadır.

Bina Kimlik Sistemiyle her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek. Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere "RFID okuyucu" vasıtasıyla uzaktan da ulaşılabilecek.

Bina Kimlik Sistemi, e-Devlet, Yapı Denetim Sistemi (YDS), Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS), Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) ile de entegre olarak çalışacak.