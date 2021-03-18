Bina kimlik sistemi (bks) nedir? Bina kimlik belgesi nereden alınır?

Bina kimlik kartı ne zaman nasıl alınacak? TBMM Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sunum yaptı. Kurum, bina kimlik kartı uygulamasından söz etti. Kurum, bundan böyle inşa edilen bütün yapıların kimlik kartı olacağını söyledi. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren uygulamaya başlayacakları Bina Kimlik Sistemi (BKS) ile tamamlanan her yapıya sertifika niteliğinde QR kodu ve elektronik etiket verileceklerini belirten Kurum, "Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek. Bina Kimlik Sistemine dahil olan binalarda yapı denetimi daha kolay gerçekleştirilecek. Binada izinsiz yapılmak istenen değişiklikler engellenecek ve bu sayede mimari kirliliğin önüne geçilmiş olacak" dedi.

Murat Kurum, binaya yerleştirilecek elektronik etiket sayesinde bina bilgilerine 50 metre mesafeden dahi ulaşılabileceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Böylece yangın ve deprem gibi afet anlarında bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgilerine çok kısa sürede erişilebilecek. Bina kimlik sistemiyle binalarda kullanılan malzeme bilgilerinin depolanarak inşaat sektörünün faydalanabileceği bir bilgi havuzu oluşturulmasını da hedefliyoruz. Bu sayede binayı satın alacak ya da kiralayacak vatandaşların önceden bina hakkında genel bilgilere erişmesi sağlanmış olacak.

Bu yılın sonuna kadar 100 bin binanın bu sisteme geçmesini sağlayacağız. Bina kimlik sistemi hem depremle mücadele de önemli bir kilometre taşı olacak hem de yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul sektörümüze olan güveni tazeleyecek, ülkemize katma değer sağlayan yenilikçi bir ürün olacaktır. Nisan ayı içerisinde; bakanlıklarımız, özel sektörümüz ve yerel yönetimlerimizle birlikte, deprem dönüşümü ile ilgili çok kıymetli olan bu projemizi milletimizle paylaşacağız."

Peki, bina kimlik kartı nedir nasıl nereden alınır?

Bina kimlik sistemi (bks) nedir? Bina kimlik belgesi nereden alınır?

Yapılan her binaya QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek. Bina kimlik belgesi levha olarak binaya monte edilecek. Bu sayede binanın malzemesinden zemin bilgisine kadar pek çok bilgiye ulaşılmış olacak. Bina kimlik kartları afetler sırasında da hızla bilgiye ulaşma konusunda kolaylık sağlayacak. Bina kimlik kartı içerisinde binaların fotoğrafları ve 3 boyutlu görselleri bulunacak. Böylece 5 yılda bir yapılan denetlemelerde binada kat çıkma, kolon kesme, sığınağı kullanma gibi hususlar karşılaştırılabilecek.

Bu belge sayesinde ev kiralayacak olan kişiler bina kimlik kartı sayesinde yaşayacakları yapının tüm bilgisine ulaşmış olacak.

BKS sistemi, e-Devlet, Yapı Denetim Sistemi (YDS), Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS), Mekansal Adrese Dayaı Kayıt Sistemi (MAKS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) ile de entegre olarak çalışacak.

Bine kimlik kartı uygulaması nisan ayında 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacak. Başvuru işlemleriyle ilgili olarak henüz detay paylaşılmadı.