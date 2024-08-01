Bina da kaldığı odanın çatısı da sağlam! Haniye'nin kaldığı bina nasıl vuruldu?

Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast bir çok soruyu da beraberinde getirdi. Kaldığı binanın hiç bir yerinde hasar olmaması, sadece Haniye'nin kaldığı odanın vurulmuş olması dikkat çekti Zira havadan yapılacak saldırıda bugünkü teknolojiyle hiç bir uçak ya da İHA bu kadar hassas bir vuruş yapamıyor. Üstelik bina sağlam iken kaldığı odanın da çatısı sağlam yani saldırı yukarıdan değil yan taraftan gelmiş! Bu durum gözleri İran'a çeviriyor...

Hamas lideri İsmail Haniye'ye İsrail'in gerçekleştirdiği suikast ile ilgili akıllarda birçok soru işareti kaldı. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Terör/Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuyla ilgili sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Hakkı Pekin saldırının nasıl gerçekleştiği hakkında senaryoları sıralarken, 'İran istihbaratı sınıfta mı kaldı?' sorusunu da yanıtladı. Abdullah Ağar da, "ABD biliyor muydu? Bu suikastın netice ve sonuçları var. Bu sonuçlara katlanmamak için bilmiyoruz demeleri son derece normal." ifadelerine yer verdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri Tahran'da kaldıkları konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.

İsmail Haniye'ye gerçekleştirilen suikastta İran'ın zaafiyetleri birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Paylaşılan görüntüler doğru görüntülerse, bu tür hasarı bırakacak pek çok harp silah araç ve gereci var. Sadece binanın yaşamış olduğu hasara bakarak şu yaptı diyemeyiz." sözlerini kullanarak saldırıya ilişkin olasılıkları anlattı.

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Ağar şu ifadeleri kullandı:

Bununla ilgili birkaç tane olasılık sayacağım.

Bir bombalı paket. Yani oraya bırakılmış bir bombalı paket içten bir hasar bırakabilir.

"İRAN MİSAFİRİNİ KORUYAMADI"

Dışarıdan bir etki. Bunu tanımlarken akla gelen olasılıklar bir kamikaze drone, ya da bir SİHA'dan atılan mühimmat ya da bir uçaktan atılan mühimmat. Ya da bir füze, ya da bir güdümlü tank savar... Karadan denizden atılan bir balistik füze de ihtimal. Bu saldırılar ne kadar korunaklı olursa olsun gerçekleştirilebilir. Güçlü bir savunma ağı olsa bile onu delebilecek bir kabiliyeti var. Yani gerçek şu, İran misafirini koruyamadı. Burada güvenlikle ilgili bir zaafiyet de olabilir. Pek çok yabancı delegasyon önemli kişilerin katıldığı program ile birlikte gerek fiziki güvenlik sağlayan unsurlar, gerek istihbarat ve hava unsurları kabiliyetleri...Bir baskı ile karşı karşıya kalmış olabilirler.

Ya da bütün bunları yerine getirmiş olsalar da bu kabiliyetleri aşan bir başka kabiliyet ile karşı karşıya kalmış olabilirler. Tabii bu saldırı dışarıdan yapılmışsa… Bölgesel savaş riskinin daha da arttığını görüyoruz. Ama savaşları ve gerilimin dozunu genellikle bireysel ya da taktiksel yaşanan olaylar belirlemez. Daha çok stratejik gereklilikler ve hesaplar savaşla ilgili dozajın artmasını belirler.

ABD biliyor muydu? Bu suikastın netice ve sonuçları var. Bu sonuçlara katlanmamak için bilmiyoruz demeleri son derece normal.

HANİYE'NİN KALDIĞI BİNA NASIL VURULDU?

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin ise Haniye'nin kaldığı binanın nasıl vurulduğuna ilişkin 3 senaryoya dikkat çekti.

Hakkın Pekin şunları söyledi:

Binaya baktığımız zaman nerede oturduğunun daha önceden bilinmesi lazım. Dışarıdan birinin gözetlemesi lazım. Haniye'nin o binaya girdiğine dair. Belki daha önceden de aynı binada kalıyordu, belki aynı odada kalıyordu bilemiyoruz ama kalmaması lazımdı istihbari olarak. Büyük ihtimalle iki veya üç kişilik grubun olması lazım gözetleyen. Birisi geldi otele girdi istirahate çekildi, birisi de teyit edecek.

Ayrıca bu uçakla f-35 ile vurulduysa f-35'lerin menzili oraya kadar gidip gelmeye yeterli değil. Onun için Ürdün'e gidip, Ürdün hava sahasından geçip, Irak hava sahasından İran hava sahasına girmeleri lazım. Bu arada şuna da bakmak lazım; O hava sahasından geçerken izin aldılar mı, almadılar mı? Yoksa onlar da mı görmedi? Bunu bilmiyoruz. İran hava sahasına girdiğinde de uygun mesafeden vurmuşlar.

'HEDEF İŞARETLENMİŞ OLABİLİR'

Kalabalık bir bina topluluğu var orada yani Cumhurbaşkanlığı binası falan da var. Tabii bu nokta vuruşunun olabilmesi için o hedefin işaretlenmesi lazım. Hedef ya dışarıdan işaretlenir, ya da içeride bir sinyal bırakılır içeriden işaretlenir. Uçak geldiği zaman binanın içerisinde ya da dairenin içerisinde bir sinyal geliyordur uçağa ve uçak o sinyale göre mühimmatı atar.

F-35 DETAYI: 3 ÜLKENİN HAVA SAHASINDAN GEÇMESİ LAZIM!

Yani uçak ile vurulmuşsa f-35, ama f-35 ile 3 ülkenin hava sahasından geçmesi lazım. Belki bir yerde yakıt ikmali de gerekiyor. Ama bu çok gizli yürütülmüş duyulur diye.

Bundan önceki bir suikast var, Beyrut'taki suikast ile bu iş örtülebilir. Hiç böyle bir şey beklemiyor olabilirler. Çünkü hemen 3-4 saat sonra bir suikast daha olmaz diye değerlendirebilirler. Bu bir zaaf tabii yani.

FÜZENİN GİRECEĞİ YER ÖNCEDEN İŞARETLENMİŞ OLMALI

Yani sonuç olarak uçak İran hava sahasına girdikten sonra seyir füzesi gibi bir füze ile ateş edilmiştir. Dediğim gibi bunu yapmak için mutlaka içeriden işaretlenmiş olması lazım. Lazer ya da başka bir şey... O nokta olarak atılan mühimmatın alt başlığındaki güdüm kiti, doğrudan o işaretin geldiği yere gider ve vurur.

F-35'ler de bu iş için müsait. Görünmez özellikleri var.

Sadece şu konuda tereddüdüm var; bir yerlerde ikmal yaptılar mı yapmadılar mı konusu.

'DİĞER BİNALARDA ZARAR YOK'

İçeriden birileri baskın yapabilir ama baskın yaptıkları zaman mutlaka açığa çıkar. Baskın yapmak daha zor. Yani o alanın içine girmek daha zor bir iş. Saldırıya en uygunu hava. Binaya baktığımız zaman, diğer binalara falan zarar verilmemiş.

SUİKASTTE 3 SENARYO

Saldırı başka nereden olabilir dersek mesela; İsrail deniz altı aldı Almanlardan. Almanlardan aldıkları denizaltı, uzun süre hava almadan 4-5 gün hareket eden denizaltılar bunlar. Bunlar Kızıldeniz üzerinden geçebilirler Basra körfezine. Bu denizaltıların füze atma özelliği de var. Füze bir denizaltı ile de atılmış olabilir.

- Yani 3 seçenek var. Ya uçak ile ya da denizaltı ile atılır. Ya da bir grup o alana baskın yapar. Ama en uygunu uçak f-35.

- Başka bir ülkeden uçak kullanmadan füze atılabilir mi? O da olabilir. Başka ülkeden de atılabilir.

İRAN İSTİHBARATI SINIFTA MI KALDI?

Cumhurbaşkanı ile binası 150 metre mesafede olan haniye nasıl korunamadı? Evet İran istihbaratı sınıfta kaldı. İstihbaratın büyük bir zaafı var. O zaafın olmaması gerekir. Çünkü bu 1 değil 2 değil… sürekli bu tür suikastlarda İran istihbaratının zaafını görüyoruz. Anlamak mümkün değil. İran istihbaratı önemli bir istihbarat ama anma gününde kasım Süleymaniye bomba patladı, başka örnekleri de var… devamlı oluyor bunlar. Cumhurbaşkanı reisi helikopter kazası denildi ama açıkça bir suikasttır. Demek ki bu konuda bir kontrol zafiyetleri var ve istihbaratın içerisinde sızmalar var.

İran istihbaratı Haniye'yi koruyamadı mı korumak mı istemedi? Korumak istemiştir ama bir şeyleri gözden kaçırmıştır diye değerlendiriyorum.

Uçağın geçtiği 3 ülkenin izni var mıdır? Haberleri yok mudur? Olabilir de olmayabilir de gizli olduğu için. Amerika doğrudan konuşmuş da olabilir.