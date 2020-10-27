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Dünya Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor
Dünya

Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor

Dünya genelindeki Yahudi nüfusu yaklaşık 15 milyon civarında. 1880’lerde Yahudilerin yüzde 90’ının yaşadığı Avrupa’da günümüzde sadece 1,3 milyon Yahudi kalıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 07:44:00 -
Bin yıldır böylesi olmadı! Yahudiler akın akın gidiyor

Londra merkezli Yahudi Politika Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırması, İngiltere, Rusya ve Türkiye’nin de aralarında olduğu Avrupa’daki Yahudi nüfusunun bin yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, şu anda Avrupa'da sadece 1,3 milyon Yahudi var. Bu sayı, ünlü Yahudi gezgin ve bilgin Benjamin of Tudela tarafından 1170'de kayıt altına aldığı sayılarla aynı. Çalışma, 1970'ten beri Avrupa'nın Yahudi nüfusunun yaklaşık % 60'ını kaybettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre 1970'te Avrupa'da yaşayan 3,2 milyon Yahudinin 1,5 milyonu Demir Perde'nin yıkılmasının ardından ayrıldı. Artan anti-Semitizm ve asimilasyon sebebiyle Avrupa ülkelerinden "sessiz" Yahudi göçü oluyor. 1970'te Türkiye'de 39.000 Yahudi yaşarken, bugün sadece 14.600 kişi yuva olarak görüyor. Karşılıklı evlilik de Yahudi toplulukları üzerinde etkiye sahip; Polonya'da Yahudilerin% 70'i Yahudi olmayanlarla evleniyor. Macaristan'da bu sayı  %50. Hollanda, Danimarka, Fransa ve İngiltere’de de rakamlar yüksek.

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