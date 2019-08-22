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Bin kilometre yol gelip, sağlığına kavuştu

Ordu’da yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Seyfullah Kargı, kalp hastası olduğu için gittiği bütün hastanelerde risk taşıdığı gerekçesi ile safra kesesinden ameliyat olamayınca çareyi yaklaşık bin kilometre yol geldiği Denizli’de buldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
Bin kilometre yol gelip, sağlığına kavuştu

Ordu’da yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Seyfullah Kargı, kalp hastası olduğu için gittiği bütün hastanelerde risk taşıdığı gerekçesi ile safra kesesinden ameliyat olamayınca çareyi yaklaşık bin kilometre yol geldiği Denizli’de buldu.


Kalp hastası olan ve önceden kalbine stent takılan Kargı, safra kesesi problemi ile Ordu’da başvurduğu bir çok kamu ve özel hastanede riskli olduğu için ameliyat edilemedi. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Kargı, Denizli’deki Özel Tekden Hastanesi’nde görevli Genel Cerrah Op. Dr. Mehmet Tekin ile karşılaştı. Bunun üzerine Kargı, Ordu’nun Korgan ilçesinden 968 km yol gelerek ameliyat olup sağlığına kavuştu. Kargı, laparoskopik kolesistektomi yöntem ile ameliyat olarak sağlığına kavuştu ve 1 gün sonra ayağa kalkarak taburcu oldu.



“Bizi evimizde hissettirdiler”


Geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Kargı,hastane ve doktorlara teşekkür ederek, “Gazete haberinde Tekden Hastanesi’nde Mehmet Tekin hocamızın bu ameliyatı gerçekleştirdiğini görünce Ordu’dan, Denizli’ye gelme kararı aldık. Özel Denizli Tekden Hastanesi ve doktorlarımızdan çok memnun kaldık. Hastane çalışanlarının ilgisi ve doktorumuzun bize vermiş olduğu güven bizi evimizde hissettirdi. Doktorumuz ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Babambaşarılı bir operasyon geçirdi”


Kargı’nın kızı Elif Alime Kargı ise ameliyattan önce babasının kalp hastası olduğu için büyük kaygı duyduklarını ancak başarılı geçen ameliyatın ardından rahat bir nefes aldıklarını ifade etti. Kargı, “Babam yaklaşık 3 yıldır ağrı çekiyordu, ağrıdan dolayı geceleri sık sık uyanıyordu. Biz ağrı çekmesine çok üzülüyorduk bu sebeple araştırmalarımız sonucunda Tekden Hastanesi’ne ve Mehmet hocamıza ulaştık. Babambaşarılı bir operasyon geçirdiği için hızlı bir şekilde sağlığına kavuştu. 1 günde ayağa kalktı ve hastaneden taburcu oluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:25
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