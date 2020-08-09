Bin bir derde devası olan uykuluk yemeği nedir ve nasıl yapılır?

Televizyon programları içerisinde en çok izlenen programlar arasında yer alan MasterChef Türkiye’de bu hafta final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan programda, finale kalan yarışmacılardan uykuluk malzemesinden yemek yapılması istendi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki uykuluk yemeğinin malzemeleri ve tarifi nedir? İşte detaylar…

Uykuluk hayvanın vücudundan çıkarıldığında ince bir zarla kaplıdır ve yağ dokusuna benzer bir yumuşaklıktadır. Uykuluğun üzerindeki zarı pişirmeden önce ya da pişirdikten sonra çıkarabilirsiniz. Uykuluk şişte, ızgarada ya da tavada pişirilebilir ve çok lezzetli olur.



UYKULUK NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler

2 adet süt danası uykuluğu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 fincan sirke

Uykuluk sosu için:

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 adet domates

2-3 tatlı kaşığı sirke

1-2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI