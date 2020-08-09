Bin bir derde devası olan uykuluk yemeği nedir ve nasıl yapılır?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye programında geçtiğimiz gün final turuna kalan yarışmacılardan uykuluk yemeği yapmaları istendi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden en çok araştırılan yemek çeşitlerinden biri haline geldi. Hem lezzetiyle hem de bin bir derde devasıyla bol bol tüketilmesi gereken yiyecekler arasında yer alan uykuluk yemeğinin tarifini sizler için kaleme aldık. Peki uykuluk yemeğinin tarifi nasıl? İşte detaylar…
Televizyon programları içerisinde en çok izlenen programlar arasında yer alan MasterChef Türkiye’de bu hafta final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan programda, finale kalan yarışmacılardan uykuluk malzemesinden yemek yapılması istendi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki uykuluk yemeğinin malzemeleri ve tarifi nedir? İşte detaylar…
Uykuluk hayvanın vücudundan çıkarıldığında ince bir zarla kaplıdır ve yağ dokusuna benzer bir yumuşaklıktadır. Uykuluğun üzerindeki zarı pişirmeden önce ya da pişirdikten sonra çıkarabilirsiniz. Uykuluk şişte, ızgarada ya da tavada pişirilebilir ve çok lezzetli olur.
UYKULUK NASIL YAPILIR?
Gerekli malzemeler
- 2 adet süt danası uykuluğu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 fincan sirke
Uykuluk sosu için:
- 1 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet domates
- 2-3 tatlı kaşığı sirke
- 1-2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
YAPILIŞI
- Süt danası uykuluğunu sirkeli su ile iyice yıkayın.
- Bir tencereye su koyun, içine tuz ilave edin ve uykulukları kaynayan suya atarak 10 dakika haşlayın.
- Haşlanan uykulukları sudan çıkararak sularını süzdürün, iri iri doğrayın ve bir kenara alın.
- Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Tereyağını bir tavada eritin ve uykulukları yağda 10 dakika kadar çevirin.
- Sotelenen uykulukları bir tabağa alın,
- Ayrı bir tava kullanarak yağı ve unu kavurun, sirkeyi ilave edin domatesleri içine ekleyin ve biraz çevirin.
- Bu sosu tabakta bekleyen uykulukların üzerinde gezdirin ve kuru nane ile süsleyerek servis edin.