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Bin 700 çeşit şifalı ürünü ilçe pazarlarında satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde ticari aracıyla getirdiği bin 700 çeşit şifalı ürünü açtığı tezgahta satan ve bölgede lokman hekim olarak bilinen Ali Kahraman 20 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:34
Bin 700 çeşit şifalı ürünü ilçe pazarlarında satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde ticari aracıyla getirdiği bin 700 çeşit şifalı ürünü açtığı tezgahta satan ve bölgede lokman hekim olarak bilinen Ali Kahraman 20 yıldır bu işi yaptığını söyledi.


Ali Kahraman, keçi boynuzu pekmezi, sedef hastalığı için krem, çakşır otundan yapılan özel su, soğan, sarımsak suyu, cilt hastalıkları için sayısız çeşit krem ve daha bir çok ürünü açtığı tezgahta satıyor.


Kahraman yaptığı açıklamada 20 yıl önce eşim rahatsızlandı ve şifalı otlarla tedavi ettim. Asıl mesleğim piyanistlikti. Çeşitli mekanlarda müzik işi ile uğraşır ekmek paramı kazanırdım. Ancak eşim hastalanınca hem tıbbi yönden hemde şifalı otlar yönünden tedaviyi eş zamanlı yürüttüm. Çok şükür eşim sağlığına kavuştu. Bu sırada insanlara şifa dağıtmanın daha önemli olduğuna karar verdim ve bu işi yapmaya başladım. Emet, Hisarcık, Simav, Harmancık, Salihli gibi ilçelere ticari aracımda taşıdığım bin 700 çeşit ürünle tezgah açıyorum. Rabbim yürü ya kulum dedi Simav’da dükkan açtım. 3 evladımı bu işi yaparak büyüttüm ve yuvalarını kurdum. Devletten onaylı bu ürünlerle şifa dağıtmak bana en büyük zevki yaşatıyor. 63 yaşındayım. Rabbim ömür verdikçe işime devam edeceğim’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:34
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