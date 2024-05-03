  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bin 46 göçmen Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Yerel

Bin 46 göçmen Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 21:10:00 - 2024-05-03 21:12:40

İzmir'de Nisan ayı içerisinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan bin 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nisan ayı içerisinde kaçak göçmenlere 8 ilçede yaptığı operasyonlar neticesinde bin 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan göçmenlerin yurt dışına kaçmalarına imkan sağladığı tespit edilen ve haklarında adli işlem başlatılan 30 göçmen kaçakçısı organizatör arasından 21’inin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Düzensiz göçmen operasyonunda 4 gözaltı!
Düzensiz göçmen operasyonunda 4 gözaltı!

Gündem

Düzensiz göçmen operasyonunda 4 gözaltı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Göçmen kuşların mola yeri: Çalı Gölü
Göçmen kuşların mola yeri: Çalı Gölü

Yaşam

Göçmen kuşların mola yeri: Çalı Gölü

Trakya’da 39 düzensiz göçmen yakalandı
Trakya’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Aktüel

Trakya’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

İsrailli organ mafyası çökertildi! Göçmenleri hedef alıyorlar
İsrailli organ mafyası çökertildi! Göçmenleri hedef alıyorlar

Gündem

İsrailli organ mafyası çökertildi! Göçmenleri hedef alıyorlar

Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23