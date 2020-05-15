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Bin 398 yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, mesleğe kabul işlemleri tamamlanan bin 398 hakim ve savcının, önümüzdeki günlerde çekilecek kura ile çalışma yerlerinin belirleneceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:08:00 -
Bin 398 yeni hakim ve savcı mesleğe kabul edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının mesleğe kabul işlemlerinin HSK İkinci Dairesince ele alındığını kaydetti. 

Mesleki ve kişisel yeterlilikleri değerlendirilerek bin 398 adayın mesleğe kabulüne karar verildiğini açıklayan Yılmaz, bu hakim ve savcıların önümüzdeki günlerde çekilecek kura ile çalışma yerlerinin belirleneceğini belirtti.

Başkanvekili Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakim ve savcılarımızın mutlak tarafsızlık içinde, adaletin gecikmeden ve adil sonuçlanması için çalışacaklarına, icra ettikleri görevin kutsallığını hiçbir zaman unutmayıp, mesleğin saygınlığına, tarafsızlıklarına ve vakarlarına gölge düşüren söz ve davranışlardan uzak kalacaklarına, mesleğin yazılı ve yazılı olmayan geleneksel tüm etik kurallarını içselleştirip titizlikle riayet edeceklerine, ferdi olmakla gurur duyduğumuz aziz milletimize, gözümüz gibi koruduğumuz devletimize ve kutup yıldızımız adalete layık bir hakim, savcı olacaklarına dair inancımız mutlaktır. Yolunuz açık, başarınız daim olsun değerli genç meslektaşlarım."

 

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