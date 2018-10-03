Bin 247 kaçak yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birtakım ihbar ve şikâyetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldığı belirtildi. 2 ay süreli kapsamlı ve projeli çalışma kapsamında, 13 ayrı ara yakalamada toplam bin 247 kaçak göçmen yakalanırken, 29 Eylül 2018 günü Van merkezli Ankara ve Bitlis illerinde de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda sahte belge, sahte belge düzenlemede kullanılan makine ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca 12’si cumhuriyet savcılığınca serbest, 7’si adli kontrol kararı ile serbest ve 12’si ise tutuklandı.