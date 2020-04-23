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Aktüel

Bin 200 yıl sonra Balıklıgöl’de sessiz Ramazan

Korona virüs nedeniyle Şanlıurfa’daki Balıklıgöl’de yaklaşık bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınamadı.

2020-04-23 22:13:18 -
Bin 200 yıl sonra Balıklıgöl’de sessiz Ramazan

Korona virüs nedeniyle Şanlıurfa’daki Balıklıgöl’de yaklaşık bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınamadı.



Korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa’da Ramazan ayı hüzünlü başladı. Yaklaşık bin 200 yıldır teravih namazlarının kılındığı Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde bu yıl teravih namazı kılınmadı. Plato içerisindeki camilerde okunan selalar, ezanlar ve dualar, Balıklıgöl’ün boş meydanlarında yankılandı. Her yıl Ramazan ayının ilk gecesi teravih namazı nedeniyle dolup taşan camiler bu yıl tamamen boş kaldı. Binlerce kişinin akın ettiği plato, adeta sessizliğe büründü.

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