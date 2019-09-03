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Bin 100 metre kotundaki tarlada yeraltı suyu bulundu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde yapılan sondaj çalışmasında bin 100 metre kotundaki tarlada yeraltı suyu bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 16:34
Bin 100 metre kotundaki tarlada yeraltı suyu bulundu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle köyünde yapılan sondaj çalışmasında bin 100 metre kotundaki tarlada yeraltı suyu bulundu. Bu alanda daha önceden de birçok çalışma yapılmasına rağmen su bulunduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Deniz seviyesinden bin 100 metre yükseklikte açılan sondaj kuyusu sonuçları tarla sahipleri ve yöre halkının takdirini kazandı.


Çalışmanın mimarı genç ve başarılı Jeoloji ve Jeofizik Mühendisi Seçil Arda Kale, bilim ve teknoloji bir araya gelince olumlu sonuçlar almanın her zaman mümkün olduğunu söyledi. Konu hakkında bilgi veren başarılı mühendis Seçil Arda Kale, ”Bursa karayolundan 220 metre yükseklikte orman içindeki tarlaları sulamak amacıyla Eskişehir’deki firma tarafından yapılan jeolojik ve jeofizik etütler sonucunda 100 metre derinlikte açılan su sondaj kuyusundan yaklaşık saniyede 20 litreden fazla yeraltı suyu alındı. Konunun en önemli yanı; firmamızca son teknolojiye uygun yapılan jeofizik etüttür. Yapılan değerlendirmede 70 metreden sonra yeraltı suyu bulunabileceği belirlenmiştir. Etütle belirlenen sert kayalar darbeli+havalı sondaj makinesi ile 6 saat gibi kısa bir sürede 100 metre derinliğe inilmiş ve mutlu sonuca ulaşılmıştır. Tarla sahibimize hayırlı olsun. Bulduğumuz su sayesinde tarlamız ve vatandaşımız hayat bulsun” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:34
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