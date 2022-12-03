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Ekonomi BİM'den 'zorunlu' açıklama
Ekonomi

BİM'den 'zorunlu' açıklama

BİM, zincir marketlere ilişkin medyada ve sosyal yer alan haberler üzerine zorunlu açıklama yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 00:17:00 -
BİM'den 'zorunlu' açıklama

"Zorunlu açıklama" başlığıyla açıklama yapan BİM, enflasyonla mücadelede en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Son dönemde artan biçimde değişik kişi ve çevreler tarafından başta BİM A.Ş olmak üzere organize parakende sektörünü enflasyonun neredeyse sebebi olarak gösteren haksız ve mesnetsiz suçlamaların gündeme getirildiğine tanık oluyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bütün bu gerçekler ortadayken birtakım kanaat önderlerinin ve bazı medya mensuplarının oda ve birlik başkanlarının kalkıp, BİM ile "fahiş fiyat algısı" arasında birliktelik kurmaya çalışması hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu algıya sebebiyet verenlerle ilgili yasal hakkımızı saklı tutuyoruz."

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